Aumenta cifra de migrantes con VIH-Sida deportados por Tijuana

- Al llegar a suelo mexicano las autoridades los mandan sin sus medicamentos.

- A todo migrante deportado se le ofrece por tres meses Seguro Popular que también cubre el tratamiento de VIH.

- Hoy se conmemora el Día Internacional del Condón.

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Las deportaciones de migrantes con VIH-SIDA siguen en aumento en los últimos años, tanto hombres como mujeres infectados son repatriados por autoridades migratorias de Estados Unidos por la frontera de Tijuana sin ningún tipo de ayuda confirma el Comité Binacional VIH-SIDA.

“Cuando las deportan (a las personas) las envían sin medicamento, muchas de ellas llegan sin documentos, entonces contamos nosotros, el centro de servicio SER con el Seguro Popular colectivo, entonces lo que nosotros hacemos es que le damos el servicio a la persona”, dijo el director general de Centros SER AC, Rosario Padilla.

Pero no sólo son migrantes deportados, también derivado a la situación económica y del actual gobierno, la gente está optando por cruzar a México a vivir con su diagnóstico de VIH-SIDA.

“Ya hemos estado trabajando también en hacer un directorio y lo pensamos tener publicado en general y sobre todo en nuestras clínica para que personas que estén considerando venirse a México a vivir o atenderse en México obviamente tengan la información adecuada”, comentó la encargada del Departamento de Salud de San Ysidro, Brenda Huerta.

Uno de los principales problemas que también se encuentran los migrantes contagiados es la falta de conocimiento aún, la gran mayoría son discriminados en la sociedad, en lo laboral e incluso dentro del mismo sector de salud mexicano.

En el 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California documentó 13 quejas de personas con VIH – SIDA.

“Invitar a no poner etiquetas que lastimen o limiten los derechos humanos de las personas en contexto de vulnerabilidad, no sólo las personas que viven con VIH, no solo las personas que viven en contexto de migración, de esas 13 quejas que el año pasado recibimos y que repito lo que decía José Juan, pues las personas tienen derecho a no decir que tienen VIH cuando vienen a presentar una queja, ¿por qué las identificamos? Porque definitivamente estos 13 casos están relacionados de alguna manera con alguna forma de violencia institucional por ser una persona con VIH, pero eso no quiere decir que sólo a 13 personas con VIH atendimos en todo el 2016”, indicó la presidenta de CEDH en BC, Melba Adriana Olvera.

Con motivo del Día Internacional del Condón que fue establecido el 13 de febrero y que se conmemora desde el 2012, el Comité Binacional VIH-Sida realizó un informe sobre sus actividades durante el año pasado.

“Logramos durante el 2016 aplicar de manera gratuita y confidencial 11 mil 110 pruebas rápidas de detección de anticuerpos anti VIH, detectando 128 personas con resultado reactivo, de las cuales 107 pudieron ser vinculadas a la atención médica”, expresó el integrante del Comité Binacional VIH-Sida, José Juan López.

En Baja California hasta noviembre del 2016 Censida reportó 8 mil 132 casos de Sida, de los cuales 6 mil 580 son hombres y 1 mil 558 mujeres; así mismo se reportó que fueron notificadas 2 mil 410 personas con VIH, de las cuales 1 mil 662 son hombres y los 748 mujeres.