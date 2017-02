SEE evalúa reportes de acoso y violencia en primaria del Centro

Noticias Relacionadas Desmienten casos de niños golpeados en primaria Lázaro Cárdenas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Esta semana el Sistema Educativo Estatal revisará los reportes de acoso escolar que reportaron padres de familia de la Primaria Lázaro Cárdenas para determinar si existe una omisión de parte de algún directivo de este plantel que amerite sanciones por no intervenir ante la formación de una “pandilla” escolar que se dedicaba a hostigar alumnos, informó el delegado en Tijuana de esta institución, Adrián Flores Ledesma.

“Hay una denuncia y como toda denuncia tenemos que hacer primero una investigación, no podríamos dar por hecho que hay una pandilla hasta no tener de manera oficial o que áreas expertas que nos van a apoyar lo digan, ahí está personal de nivel educativo de primarias está asistiendo a la escuela, fue el acuerdo que iban a estar esta semana y estamos pidiendo a áreas expertas de prevención del delito donde hay psicólogos que nos pueden ayudar a hacer esta investigación, iban a estar esta semana, visitando la escuela para tener un panorama el fin de semana para poder un panorama si se dio un hecho similar y las consecuencias que habría de responsabilidad a servidores públicos y revisar si hay afectaciones a los niños”, indicó el delegado.

Agregó que paralelamente a la revisión de estos casos de violencia entre alumnos, el director del plantel está siendo investigado por posibles desvíos de los recursos Progresa en esta escuela así como en otra que anteriormente también había dirigido.

“En el tema de recursos de becas Progreso esta escuela no recibió en los últimos dos ejercicios porque el director trae proceso pendientes de comprobación de otra escuela donde fue director, no es la Lázaro Cárdenas y quedó pendiente la comprobación de este recurso y hasta que no termine este proceso pendiente de la comprobación de este recurso y hasta que no termine el proceso que está abierto en Contraloría no podrá recibir el recurso y lo recibió la supervisión escolar que es la que está ejerciendo el gasto para la compra de insumos”, expresó.

Por otra parte, el delegado indicó que a pesar de los problemas de recolección de basura que se está registrando en Tijuana, hasta el momento no hay reportes formales de acumulación de desechos dentro o fuera de las escuelas de educación básica en esta ciudad que pudieran ser un foco de infección en contra de la sanidad de los menores.

“Desgraciadamente a veces por estar cerca las escuelas a un terreno baldío o donde no está habitado, la gente tira la basura, se puede convertir en un foco de infección porque hay animales que entran a las escuelas que nos pueden afectar y hacer que se enfermen los niños, todo eso lo manejamos desde la comisión educativa en el área de Salud y Educación ahí tenemos una especialistas que es una doctora que acude a la escuela cuando hay una queja, hasta ahora no hay ningún reporte formal de alguna escuela y si lo hubiera tenemos que vincularnos directamente con el municipio para buscar el apoyo y retirar la basura de inmediato”, añadió.