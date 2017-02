Mantienen lucha contra gasolinera de la calle Cuarta

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Activista a favor de la ecología mantiene una la lucha con reportes de periódico en contra de gasolinera que se construyó frente a la Primaria Alba Roja, pese a que desconoce si fueron replantados los 18 árboles que ella denunció que fueron talados.

La señora Patricia Arroyo Canudas, quien se dice una ambientalista es una ciudadana que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, por lo que ella consideró una violación a la ley al ver que árboles sembrados en el terreno donde se construyó la gasolinera de la Calle Cuarta y Madero habían sido talados.

"Escuché en la radio que los que viven en Otay dijeron que todos los árboles que plantaron se murieron, no aguantaron, yo no he ido a Otay a verlos, pero yo vi como rompieron los arboles, los asesinaron aquí en el Centro de la gasolinera, eso sí lo vi", indicó.

Afirmó que interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República que según ella está caminando, sin embargo, la documentación que presentó no indicaba que se había abierto algún expediente.

"No le da derecho haber asesinado a 18 árboles de la calle que el señor Sergio les tomó fotos y quedó de llevarlas al Ministerio Público Federal ha puestos muchas gasolineras porque tiene mucho, es uno que sale en el periódico, pero es uno que no se baja de un carrazo, yo no sé si es el dueño", subrayó.

Mientras tanto, uno de los defensores jurídicos de la empresa gasolinera en litigio, Andrés Chavarín al parecer siguen ganando a las batallas legales ante sus opositores, a fin de que pueda entrar en operación.

"La denuncia llegó muy raro, muy atípico un año después de que se habían quitado los árboles, los permisos fueron obtenido en junio o julio del 2015 y la denuncia fue presentada y atendida en junio o julio del 2016. Hace unos 9 meses fue presentada una denuncia contra del representante legal de la empresa que defiendo por la tala indebida de árboles, esa es la conducta de la que se le acusa y simplemente hubo que acreditar que los árboles fueron removidos de manera legal, es decir, con permiso de la Dirección de Obras Públicas municipales y permiso de la Dirección de Ecología Municipal, exhibo las documentaciones y dese entonces no he vuelto a saber del tema. El ayuntamiento lo aprueba, pero tiene ciertos requisitos, una vez que autoriza la remoción de arboles tiene que hacerse con empresas autorizadas por el ayuntamiento por ser especialistas en el tema, se les contratan hacen su trabajo y en este caso fueron sembrados en el Parque Morelos y por ley por cada árbol que se quita se deben donar me parece que tres y se donaron, entiendo que fueron puestos en el parque Morelos", concluyó el abogado de AD JAS S.A., Andrés Chavarín.