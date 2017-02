Académicos advierten de Trump como peligro contra soberanía de México

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- En vista de que México tiene riesgos de ver vulnerada su soberanía de frente al discurso agresivo y xenófobo del presidente estadounidense Donald Trump, académicos de conocida universidad de la Ciudad de México urgieron a la definición de estrategias que refuercen la seguridad nacional y a establecer alianzas con países latinoamericanos para enfrentar los riesgos que se avecinan.

El sociólogo experto en temas de gobernabilidad en América Latina, Darío Salinas Figueredo, destacó la solidaridad que han mostrado países de latinos hacia México y consideró que en vista del fracaso que se ha visto en Colombia, donde no se ha logrado evitar que dicho país siga siendo proveedor de estupefacientes que llegan a Estados Unidos, a pesar de la intervención norteamericana en sus políticas, México debe fortalecer sus lazos con el sur.

“Cuando los imperios están en crisis son más agresivos, eso nos enseña la historia, no quiere decir que la historia se repita al pie de la letra, pero hay que estar pendientes. No es solamente su verborrea, ni su aire destemplado, ni falta de diplomacia, estamos frente a un sistema que busca derrumbar sobre la base de la subordinación y eso pasa en primer lugar por tocar el eslabón más débil, su patio trasero que es América latina y el Caribe. La soberanía es un ejercicio de autodeterminación no implica la venia de nadie, ni de los grandes poderes internacionales, ni de la política norteamericana y creo que en este momento a propósitos de desafíos comunes, estrechar lazos entre países latinoamericanos en materia de integración, de seguridad y defensa como existe en las plataformas de países sudamericanos es muy importante, me parece que el peor camino es el bilateral para enfrentar a Estados Unido, me parece que el camino más fructífero, más esperanzados, potenciador de recursos diplomáticos y políticos es trabajar con agendas comunes”, dijo el sociólogo de la Universidad Iberoamericana.

Por su parte, el Dr. Abelardo Rodríguez Sumano, internacionalista experto en Estados Unidos y en temas de Seguridad Nacional destacó que históricamente Estados Unidos puede buscar repetir esquemas en los que ingresa a México para garantizar su propia seguridad, ante lo cual nuestro país debe establecer estrategias que impidan esta situación.

”Tiene que articular un plan maestro en el cual se pueda tener el componente marítimo, aéreo, terrestre, de inteligencia y coordinación entre el ejecutivo y la SCJN, es decir un plan maestro del Estado Mexicano en coordinación con todos los gobiernos estatales, focalizando aquellas áreas donde hay mayor vulnerabilidad en la relación con Estados Unidos y para el ejercicio de esta soberanía se requiere legitimidad y visión estratégica que este fundamentada en la defensa de intereses de México en el país y el mundo, en ese sentido implica identificar la interdependencia que tenemos con Estados Unidos que es la más profunda que hay en el mundo y los intereses compartidos que tenemos como el turismo, comercio, educación, además de los otros eso implica el ejercicio de la soberanía, pero se necesita un liderazgo fuerte para llevarlo a cabo, justamente el dilema que tenemos en la actualidad en México”, agregó.

Ambos académicos de la Universidad Ibero hablaron en su sede en Tijuana sobre Trump y las relaciones entre México-Estados Unidos en materia de migración y seguridad nacional.