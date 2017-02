Canales bloqueados con basura; sigue problema de recolección

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Aunque empleados municipales trabajan a marchas forzadas limpiando y desazolvando desarenadores cercanos al bulevar Cuauhtémoc, canales de desagüe en la delegación Playas de Tijuana se encuentran atestados de basura debido a los problemas de recolección en la zona.

De esta forma, hoy se realizaban trabajos de limpieza en el desarenador que se encuentra en la colonia Herrera Sur para generar condiciones de embalse en la zona que en temporada de lluvias arrastra el agua de colonias altas asentadas en torno al bulevar Cuauhtémoc, por lo que se observa la entrada y salida de camiones de volteo que llegan para retirar el arena acumulada en la zona desde la pasadas precipitaciones.

Sin embargo, metros más abajo en la colonia Chula Vista el canal de aguas pluviales muestra la presencia de basura, aunque a diferencia de las fuertes lluvias registradas a finales de enero, hoy no se observan bolsas de basura en la zona acumulada en las calles y por tanto existe capacidad de embalse en la infraestructura que se convierte en un rio con una fuerte corriente de agua cuando se registran precipitaciones copiosas.

Y aunque estos preparativos hablan de la preocupación de autoridades municipales por las lluvias que se esperan entre el viernes y sábado, no se observa el mismo despliegue en la delegación Playas de Tijuana, donde los problemas de falta de recolección de basura se evidencian en colonias como la Lázaro Cárdenas, donde el canal de aguas pluviales refleja uno de los destinos de los desechos que no se levantan en los tiempos programados.

Y aunque la mayoría de los vecinos mantienen sus botes atestados de basura, muchos optan por llevar sus bolsas a las inmediaciones del canal que pasa por la zona, a fin que las aguas de lluvias que bajaran de zonas altas las terminaran arrastrando, como lo explica la señora, Adriana quien reside en la calle Felipe Ángeles donde se concentran grandes cantidades de desechos.

"Nunca vienen a limpiar el canal, por aquí se acumula el agua y a veces no se puede pasar, ni con los carros tampoco, aquí toda el agua se lleva la basura abajo, hace mucho no se inunda. La semana pasada vinieron por la basura, pero tenía dos semanas que no venían y ahora les tocaba venir otra vez y no pasaron", señaló.

Basta seguir el camino del citado dren para darse cuenta que por años no ha sido limpiado y que eventualmente habrá zonas que se verán afectadas por las aguas rebasen esta estructura, y terminen en drenajes que eventualmente colapsaran.