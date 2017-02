Abogados exigen a alcalde cumpla promesa de transporte gratuito

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La eliminación del fuero a diputados debe incluir a todos los cargos de elección como gobernador y presidentes municipales, afirmó el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Román Antonio Aboytes Hernández, quien precisó que próximamente harán presencia en el Congreso de Baja California para demandar el cumplimiento de las exigencias sociales que se han promovido en las marchas.

“Si le vemos posibilidades en función de que los ciudadanos sigamos haciendo lo que nos toca, por ejemplo el Colegio de Abogados y otros representantes vamos a estar en la próxima sesión precisamente para impulsar entre otros cambios el que desaparezca el fueron, si creemos que es posible, hay estados que lo han hecho y estamos convencidos que lo podemos lograr. La figura del Duero es para encubrir y proteger y queremos que le llegue del gobernador para abajo todos los que tengan fuero”, agregó.

Luego de que venciera el plazo anunciado por autoridades municipales para contar con el estudio que realizaría el Colegio de Economistas en materia de incremento a las tarifas de Aboytes Hernández demandó al presidente municipal de Tijuana el cumplimiento de sus ofrecimientos de campaña sobre el servicio de transportación gratuita a estudiantes y personas de la tercera edad.

“El presidente municipal se comprometió con una de sus promesas de campaña, dijo que habría transporte gratuito para estudiantes y personas de la tercera edad, pues que primero ponga orden, cómo va a proveer de transporte gratuito si los transportistas a su libre advendrío porque les parece razonable incrementan de manera unilateral el costo del transporte, cómo es posible que un ciudadano tenga que estar en cada ocasión que es objeto de un incremento infundado, este presentado una acción, hay que decir que lo coloquial de cómo se expresa nuestro presidente municipal, a veces da pena”, agregó.

Finalmente mencionó que el alcalde debería considerar la renuncian a su encomienda ante la incapacidad de atender el problema de recolección de basura.

“El problema está en que hay estrategias, hay reingeniería y si el gobernante no tiene capacidad para resolver problemas pues entonces que diga que el pueblo no paga, no hay dinero, no sé qué hacer, renuncio, así debería ser más allá de pretender chantajear, presionar o manipular, si el que está al frente no tiene la capacidad de resolver problemas y esta atenido de una sociedad que está cansada, harta de los políticos de profesión que vivan a costa de ella, no quiere responder, entonces está mostrando ineptitud”, manifestó.