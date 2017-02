NeurÃ³ticos AnÃ³nimos continÃºa trabajo; buscan cambiar vidas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Neuróticos Anónimos es una organización que invita a la población que no es feliz por sus problemas y que los manifiesta con ira, ansiedad y depresión a que se integren a uno de los ocho grupos de esta asociación en Tijuana que busca cambiar vidas.

El coordinador de Juntas de Recuperación de NA, Fernando, explica las condiciones que reúnen las personas que pueden acercarse a este tipo de estructuras.

“El único requisito para pertenecer a NA es querer dejar de sufrir, todos son bienvenidos, hayan hecho lo que hayan hecho, yo practicando el programa fui cambiando de actitudes y juicios, sobre todo porque dentro del patrón de conducta en el que me encontraba era una personas imprudente, se manifestaba en mí los celos, la ira, los temores, estaba en mi constantemente la conmiseración que si yo tenía esas actitudes negativas, lo justificaba porque me habían provocado con síntomas enfermizos como dolor de estómago, insomnio, colitis, era un sufrir eternamente vivía sin morir y moría son vivir”, dijo.

Agregó que después de incorporarse a este grupo ubicado en la calle 8 casi esquina con Miguel F. Martínez, ya puede convivir en sociedad.

“Ahora veo cuales han sido los beneficios, puedo convivir, principalmente conmigo mismo, porque antes ni esa capacidad tenia, me estaba criticando, juzgando y con ira que no es buena porque daño a otros y a mí mismo, aquí me han enseñado a combatir el egoísmo y a tener la capacidad de amar, en Tijuana existen 8 grupos que están divididos en distritos, NA esta a nivel mundial, nuestro objetivo es recuperarnos, auxiliar a otras personas enfermas y mantener la sanidad. Esto no es religiosos, sólo pasamos en mensaje a través de nuestras experiencias”, indicó.

Finalmente, destacó que personas que asisten a terapias con profesionales en la salud mental como psicólogos y psiquiatras pueden considerar incorporarse a Neuróticos Anónimos sin entrar en conflicto con sus tratamientos.

“Cuando me sentí atormentado que no encontraba lugar alguno, incluso asistir a psicólogos, psiquiatras que cada uno hace en su campo lo mejor que se pueda, pero al verme derrotado que necesitaba ayuda, veo en NA que no me critican y me juzguen, pero antes tenía que pagar y las personas de aquí me daban tanta atención como si me conocieran”, añadió.