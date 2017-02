Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La Comisión Federal de Electricidad ha desatendido por semanas casos de postes caídos y en riesgo de colapsar en diversos puntos de Tijuana.

Pese al anuncio de fuertes rachas de viento, existe reportes previos con semanas de anticipación que no han sido atendidos por trabajadores de la paraestatal y que generan incertidumbre entre los vecinos en riesgo de sufrir daños en sus viviendas en caso de que terminen de caer sobre las mismas como ocurre en la colonia Lázaro Cárdenas en el cañón Rubén Amaya, donde el señor Alejandro, residente de la casa 1580 dice tener más de 6 años con esta situación, a pesar de los constantes reportes que levanta ante la CFE

“Más de 6 años ya tiene así, ya se les ha reportado a la CFE me dicen que luego, luego, es más se estaba cayendo cuando estaba las lluvias y no me han dicho nada, que lo reporte a emergencias, no vienen, nada”, agregó.

De la misma forma, guardias de seguridad del Ecoparque ubicado sobre la Rampa Buena Vista en la colonia Jardines del Pedregal tienen más de 20 días reportando a la CFE que un automóvil se impactó contra un poste de concreto que derribó, pero que se sostiene sobre las ramas de un árbol, lo cual les preocupa por los vientos que se están registrando y pudieran debilitar el único sostienen de esta estructura.