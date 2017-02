Sube tortilla a 16 por aumentos a servicios; harina no tuvo cambios

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Tortilleros afirman que a pesar no haber incrementos en el coto de la harina tuvieron que subir un peso más al kilo debido a los aumentos que registraron otros de sus insumos como el gas, gasolina, luz y demás servicios, aunque existen pocos establecimientos que aún mantienen los precios del año pasado.

Oliverio es encargado de una tortillería en la colonia 20 de Noviembre y menciona que hasta esta semana subieron el precio del kilo de tortilla de 15 a 16 pesos, pues aunque el costo de la harina se mantuvo, no ocurrió lo mismo con el gas.

“El gas volvió a subir otra vez, otro peso más, ella no le había subido aquí, hasta esta semana porque todos sube y sube y así no se puede, nosotros todo el tiempo la hemos dado más barato que en otras partes porque en Buena Vista la dan en 16 desde hace año y medio”, comentó.

Otras encargadas de tortillerías en el Centro indican que registraron incrementos en el papel, gas, luz y hasta el agua por lo que se vieron obligados a incrementar el precio de este producto de la canasta básica un peso más, por lo que en promedio se encuentra el kilo a 16 pesos en tortillerías independientes, aunque las pertenecientes a grandes cadenas lo han dejado en 15 pesos.

Ivonne, quien es encargada de una tortillería en el Mercado Hidalgo expuso que ya han recibido inspecciones de Profeco sin que les hayan limitado el incremento del precio de la tortilla, sin embargo, la propietaria del establecimiento prefiere seguir vendiendo a 14 pesos como parte de las medidas que ha tomado este centro de abasto de mantener precios.

“Esta igual no ha subido nada y todo ya subió, Profeco ya vino y dijo que podemos subir y la encargada no quiere subirle, se va esperar y mantenerse, si le llega a subir, pero por lo pronto no quiere, esta en 14 el kilo desde hace años”, agregó.