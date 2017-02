Enero de 2017, el más violento desde 2010; hubo 103 muertos

- Ambiente de inseguridad afecta ánimo de los tijuanenses.

-Tijuana en una 'encrucijada' por inseguridad.

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- El inicio de este 2017 ha sido turbulento para la ciudad, pues con más de 100 homicidios dolosos durante el primer mes, se asoman los vestigios de los años más violentos de este municipio, ya que de acuerdo con Genaro de la Torre presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, no se había tenido un enero tan violento desde el 2010.

“Analizando la incidencia delictiva de enero en el área de homicidios estamos viendo que no habíamos tenido un enero tan violento desde enero de 2010, en aquel entonces fueron 122 y en este enero del 2017 fueron 103 (...) y comparando enero del año pasado fueron 74 (homicidios dolosos) y ahora fueron 103, es un aumentó un 39% nada más en ese mes", expuso.

De la Torre también se refirió a otro tipo de delitos, y enfatizó el caso de un secuestro que se registró también durante el primer mes de 2017.

"Iniciamos con un secuestro también en el mes de enero, cosa que no habíamos tenido en varios meses ya, y si nos vamos a lo que es el robo de vehículo tenemos unos números bastantes más altos, este enero fueron mil 30, comparados con el 2016 que fueron 668, es decir un incremento de 54% (...) y el robo a comercio un aumento del 84%, en este enero tuvimos 341 incidentes contra 185 del año pasado ", explicó.

Ante dicho panorama de inseguridad, son varios los sectores que se han manifestado solicitando mayor coordinación entre autoridades estatales y municipales así como el apoyo del Ejército Mexicano en las tareas de vigilancia, es por esto que el presidente del Grupo Unidos por Tijuana, Carlos Jiménez señala que la violencia en general afecta la imagen del Estado pero también afecta a los ciudadanos de manera anímica.

"La violencia y la inseguridad en general está poniendo en mal al estado de Baja California y particularmente a la ciudad de Tijuana el afectarle el interés jurídico supremo del ser humano que es la vida atenta contra la condición de las personas y esto pone en desventaja y entredicho la obligación que tienen a las autoridades de salvaguardar este bien preciado como es la vida y la libertad y sobre todo la tranquilidad social", manifestó.

Por último Jiménez Ruiz se refirió al plan de coordinación del que hablan las autoridades y urgió a que este realmente se lleve a cabo pues la ciudad trabaja en un ambiente que no es sano, ante el evidente nivel de estrés que supone el tema de la inseguridad pues este mantiene a la ciudad en una encrucijada a nivel nacional.

"Ese plan de coordinación que se presume lo tendríamos que exigir para que se lleve a la práctica y hubiera un resultado positivo y la gente lo sintiera, (...) si el ciudadano no está tranquilo no se puede hablar de una verdades coordinación (...) pero sobre todo decirle al gobierno del Estado que es el responsable, el señor Gobernador debe encabezar los esfuerzos en materia de Seguridad y no lo digo porque se me antoja señalarlo a él, lo digo porque la constitución así lo establece y así vamos deslindando responsabilidades", finalizó.