Atrasos de 6 meses en obras del Centro; colapsan ventas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Más de un centenar de negocios asentados en las calles de Melchor Ocampo y la Tercera del Centro, demandan a autoridades responsables de las obras a que agilice los trabajos de pavimentación que desarrollan desde hace casi 6 meses, ya que han ocasionado caídas en sus ventas de hasta más del 60% y algunos establecimientos ya han tenido que reducir su personal.

De esta forma encargados de talleres de carrocería asentados en la calle Ocampo dicen que no se explican los motivos, por los que aun mantienen cerrada la calle desde entre la Segunda y Tercera.

"Ahorita que terminaron en esta calle, pensé que iban a abrir y la volvieron a cerrar, estamos sobreviviendo, un cliente vino y dice que lo tuvo que dejar en otro taller que es mucha la competencia, fácil se cayó esto un 70%, tuve que despedir personal antes éramos 5, ahora solo estamos 2", indicó el carrocero de Melchor Ocampo, Misael Hernández.

"En esta parte llevan 7 meses, pero lo que es la tercera llevan un año, pero pienso que ya debería de acabar su trabajo, solo trabajan tres horas y dejan las máquinas ahí paradas, esta todo parado, nada mas trabajan en la mañana, no se asolean los camaradas, ya volvieron a cerrar no sé porque, aparte metieron asfalto en vez de concreto hidráulico, si ve esa parte tiene concreto y acá asfalto, además acá se nos junta el agua", comentó Marco Antonio Soriano.

"No ha habido trabajo empezaron faltando dos semanas para navidad a mediados de diciembre desde ese tiempo no ha habido trabajo , mire como están y están tardando, según dicen que van a terminar a finales de marzo, pero a como se mira quién sabe si terminen, aquí se cayó el 80% de los clientes, nadamás por semana agarrábamos de 8 a 10 carros, ahorita son 2 clientes que nos hablan por teléfono, ahorita nada mas anda trabajando uno, a veces dos o tres pero no trabajan las 8 horas, además pararon una semana porque decían que no había presupuestos", subrayó Nolberto González.

En una de las empresas proveedoras de alfombras en esta calle, Alberto Martínez dice esta en las mismas dificultades que los carroceros, pues a muchos de ellos las rentas los están ahorcando.

"Mis proveedores me han marcado y me han preguntado porque no le hemos pedido material porque si antes les pedíamos 15 a 20 mil pesos a la semana ahora es cada 15 días o 21 días, entonces ha disminuido nuestro movimiento y de los que producen los materiales, estábamos calculando nuestros gastos y ventas y si ha bajado un 60% mínimo y he platicado con los otros que rentan locales en el edificio y dueños de talleres es que muchos están pagando sus rentas se están atrasando en rentas y deben cerrar negocios", puntualizó el comerciante Alberto Martínez.

Sin embargo, destacó que los carroceros ya se han acercado al municipio y no obtuvieron respuesta.

"Trabajan un poco, luego tienen sus descansos para desayuno y comida, he comentado con algunos señores de los talleres que fueron a Palacio Municipal a preguntar porque estaban tan lentos y ahí se lavaron las manos diciendo que ellos contrataron a un externo y que si tenían un problema con el trabajo que se dirigieran a RM que es la empresa que hace la obra", concluyó.

Se quejan de que los trabajadores de la constructora a veces nada más operan tres horas al día.