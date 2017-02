Denuncian falta de respuesta de autoridades tras agresiones escolares

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Madre de familia pide a autoridades de la Secretaría de Educación y Gobierno del Estado que hagan funcionar el Programa de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, ya que a pesar de que ha levantado reportes de acoso escolar y hasta de supuestas agresiones de docentes a una niña de 6 años, llevan meses sin proceder incluso en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La señora Virginia Maal Gómez explicó que desde hace un año denunció reiteradamente los problemas de acoso escolar que se registraba en la primaria Agustín Gómez Farías, ubicada en la delegación Playas de Tijuana, sin embargo, sus constantes denuncias ocasionaron supuestamente que el director del plantel y dos maestras agredieran físicamente a su hija de seis años.

“La niña la metieron en un cuarto de copiadores, no sé cuánto tiempo, la rasguñaron en los brazos, una maestra que ni siquiera tiene que ver con ella le encajo las uñas en el mentón, estas cuestiones están certificadas en una denuncia penal, todo frente al director, quiero que el SEE por medio del Dr. Mario Herrera Zárate funcione como debe funcionar para las víctimas porque parece que las víctimas son las que menos derechos tienen”, agregó.

Ante esto la madre procedió a promover una denuncia penal ante el Ministerio Público, iniciándose en la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar el expediente 1552/16/211, así como otro en la Comisión Estatal de Derechos Humanos bajo el número 112/16, sin embargo, la quejosa afirma que a pesar de existir instancias que revisan este tipo de casos, lejos de funcionar ocasionan que se agraven por la falta de intervención oportuna, al grado tuvo que cambiar a su hija de plantel, aunque no por ello quiere que los expedientes que ha iniciado queden en el olvido.

“Puse el reporte en el Programa de de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes con que cuenta el SEE aquí en Tijuana que se supone es para evitar este tipo de problemas en las escuelas, no ha funcionado, no se hizo nada aun cuando hay certificado de lesiones y una serie de documentos que avalan o que estoy diciendo, hay todo un sistema implementado para evitar problemas de acoso escolar entre alumnos y en vez de que crezcan problemas, suceda como en el mío que se extendió, se salió de control y derivó en el abuso físico, que alguien me escuche que me den respuesta clara que tampoco he tenido en la CEDH sobre cómo va mi denuncia, sólo me contaron que el director había sido removido de la escuela que llamaba al 066 cuando iba atender los asuntos académicos de mi hija y le hablaban hasta 4 oficiales”, declaró.