Superhéroes combaten la trata en Tijuana

- Consulado de EU lanza convocatoria de dibujo sobre la trata de personas en la frontera.

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- La trata de personas es el segundo delito más grave que se persigue en el mundo después del tráfico de drogas, por lo que es un tema que preocupa en la denominada región ‘Cali-Baja’.

“Yo sé que hay muchas estadísticas que dicen que hay muchas víctimas que vienen de México a los Estados Unidos, eso no es algo nuevo, pero lo que es nuevo es, para nosotros, usar arte como un vehículo como mensaje sobre la trata de personas”, dijo la cónsul de Asuntos Públicos y Culturales de EU en Tijuana, Preeti Shah.

Las principales víctimas de trata son jóvenes hombres o mujeres, ya sea con fines laborales que es el principal objetivo o con intensiones sexuales.

“Aprender cómo no ser una víctima es lo más importante, no queremos más víctimas, no queremos especialmente más niñas, más mujeres que sufren este problema tan grande y es nuestra esperanza que este mensaje abran los ojos, especialmente de los niños como no ser una víctima”, manifestó.

Existe un sinfín de campañas preventivas sobre la trata de personas, pero probablemente no están llegando a la juventud, por eso el Consulado de Estados Unidos en coordinación con la Fundación Entijuanarte lanzaron la convocatoria a participar en un concurso de dibujo de Comics, el objetivo es crear un Superhéroe contra la trata de personas.

“Este concurso está abierto para residentes de Baja California, entre las edades de 19 hasta 29 años, estamos pidiendo un superhéroe o un cómic, no más de 10 a 15 tomas sobre el tema de trata de personas y los ganadores van a ganar un iPad Pro y estamos al tanto añadir más premios que van a ser una sorpresa para los que están participando”, manifestó.

Asimismo se realizarán pláticas tanto sobre la trata de personas como sobre el mundo del cómic. La convocatoria se abrió este 23 de febrero y se cierra el 15 de junio.