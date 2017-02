40% de trabajadores de limpia de Tijuana sufren accidentes

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Cerca del 40% de trabajadores de limpia del Ayuntamiento presentan accidentes por el manejo inadecuado de la basura debido a cortes y picaduras, afirmó el subdirector de Servicios de Limpia de Tijuana, Rubén Orozco quien destacó que más del 70% de los 700 trabajadores de limpia son sindicalizados.

"Tenemos un aproximado de 700 trabajadores y los que han sufrido accidentes puede hablarse de 30 y 40% son percances por el manejo de los desechos que se dejan en bolsas y pueden sufrir algún imprevisto y aunque al personal se les provee de guantes cada semana, tienen sus uniformes y todos los servicios médicos", dijo.

Los recolectores de basura hablaron de las situaciones que han enfrentado a diario, por lo ahora piden a la sociedad ser más cuidadosa en la forma en que tiran sus desechos.

"No tiene mucho que paso un accidente con un compañero con una jeringa que al momento de agarrar una bolsa se la encajó en la mano. Los vidrios le pediríamos a la gente ponerla en una caja de cartón y de perdida una notita porque uno la levanta con la seguridad de que va a ser basura domestica y la gente mete ahí el vidrio y por eso pasan los accidentes", indicó el recolector de basura con 13 años al servicio, Antonio Melendres.

"Hay mucha gente que echa vidrio y por eso nos contamos, que pusieran el vidrio separado, si se llevan ventanas quebradas, comedores gruesos y los echan así al tambo, pero al vaciarlos se corta uno. Cuando va uno trabajando y echamos la basura a la concha del camión y se prensa, lo baña a uno, ya me vale varias veces", indicó trabajador desde hace 20 años, Jesús Mendoza.

El señor, Carlos Eduardo Tovar con más de 10 años de servicio, perdió una de sus piernas y dice haber tenido el apoyo del ayuntamiento para hoy, desenvolverse como chofer de un camión recolector y junto a su compañero Mario Alcantar dieron sus recomendaciones.

"La ciudadanía a veces se molesta con uno porque piensa que no queremos dar el servicio, pero mientras nos den el equipo de trabajo de trabajo, el personal aquí esta para eso, que nos entiendan un poquito en ese aspecto, hacemos todo lo posible de trabajar a marchas forzadas, administraciones pasadas no nos dieron el apoyo de comprar unidades, tiene tiempo que no se compran. La recomendación es que entiendan que cuando una unidad anda fuera anda trabajando, mucha gente se agarra pitando y hasta diciéndonos malas palabras, que tengan paciencia y recomendaciones tiempo de lluvia que tape los tambos, que no le eche escombro, mucha gente se molesta porque no lo llevamos o madera, algo que no está en el reglamento, pero las unidades se descomponen por ese tipo de cosas", señaló.

"Si queremos expresarles que estamos preocupados por la problemática que se ha estado viviendo, pero no tengan ninguna duda que el sindicato de burócratas y nosotros los trabajadores de limpia estamos trabajando a marchas forzadas, hasta tres turnos en el día con diferentes compañeros para tratar de normalizar esta situación, se nos facilitaría para hacer mejor nuestro trabajo necesitamos que el gobierno haga su parte, compre las unidades que se necesita", comentó Mario Alcantar.

Por ello, el funcionario municipal pidió a la sociedad que deje su basura en bolsas grandes, ya que la mayoría de los trabajadores recolectores tienen más de 40 años y muchos llevan cerca de 20 años en servicio.

"Más que nada dejen la basura en bolsas grandes, bolsas negras para que sea más fácil el traslado de la basura y subirla al camión recolector y evitar cosas que lamentar. Solo son cortaduras, pero más que eso son problemas por la edad, incapacidades por problemas de corazón, espalda, se les dan sus fajas, pero es mucho lo que cargan de basura, entonces el desgaste es natural", concluyó.