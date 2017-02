En alerta Tijuana y Playas de Rosarito por lluvias

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Derivado a las intensas lluvias y fuertes vientos que se registran en la región, las autoridades de los municipios de Playas de Rosarito como Tijuana decretaron emitir estado de alarma y emergencia respectivamente.

“La ciudad de Tijuana y Rosarito están ya en condiciones de encharcamientos, en algunos lugares ya encharcamientos severos que prácticamente todos los arroyos está bajando una cantidad importante de agua y el problema lo preocupante es que todavía falta de alrededor de unas 8 – 9 horas más de lluvia”, detalló el director de Protección Civil de Baja California, Antonio Rosquillas Navarro.

Estas lluvias han provocado una cantidad indeterminada hasta el momento de reportes de emergencia en el 911 que han sido atendidos por las autoridades.

“Y los arroyos ya están saturados, entonces tenemos ya el reporte de un muro de llanta que cayó con una niña lesionada, estamos viendo a través de las redes sociales como la gente, especialmente taxistas no entienden que no hay que cruzar arroyos, es sumamente peligroso, hay que recordar la pérdida de ésta niña la semana pasada que por cruzar los arroyos sucedió lo que sucedió, que falleció”, dijo.

Protección Civil pide a la población mantenerse en sus domicilios en caso de no ser necesario salir a la calle, acudir a las albergues habilitados por las autoridades locales, principalmente quienes viven en zonas que han sido estipuladas como de riesgo y alto riesgo, ante el peligro que pueden correr y reiteran el abstenerse cruzar arroyos.

“De preferencia no cruzar zonas encharcadas y los muros, los muros son extremadamente peligrosos, especialmente si son muros de llantas, en las bajadas fuertes de lodo, las caídas grandes de piedras en los taludes, sin van a viajar manejen con mucha precaución, seguramente los vados van a estar inundados, igualmente la caída de piedras y objetos que puedan venir de las laderas, de los cortes de terreno, no tienen que salir no salgan, quédense en su casa, pero manejen con tranquilidad, porque lo importante es llegar a su destino y si no pueden cruzar el arroyo no lo cruce o más bien, si tienen que cruzar no lo crucen, esa sería la recomendación más importante”, apuntó.

Para este martes Protección Civil asegura que no existe ningún riesgo, sin embargo, están por determinar si suspenden o no clases, pero con el objetivo de poder mantener libre las vialidades y realizar trabajos de limpieza.