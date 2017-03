Evidentes fallas de constructora en Valle Sur; no les dan la cara

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Evidentes fallas de ingeniería son las que hoy ocasionan el colapso de casi 16 casas en el Fraccionamiento Valle del Sur, así como en otros desarrollos urbanos que se han levantado, afirmó el director de Protección Civil del Estado, Antonio Rosquillas Navarro, luego de acudir este miércoles a la zona en donde una noche antes algunas de estas viviendas estuvieron a punto de desbarrancarse.

"Es claro que no se aplicó la ingeniería adecuada, así de sencillo, la ingeniería puede construir donde sea y cuando hacen este tipo de construcciones y se les viene abajo, algo les faltó a los ingenieros, a nosotros nos interesa documentar el caso, es otro mas, tenemos que saber cómo gobierno del estado estamos para documentar los asuntos, el municipio lo tiene que enfrentar y debe saber muy claramente con respecto al drenaje y otra cosa sumamente importante, ¿hasta dónde va a llegar? Porque ahorita estamos viendo que está llegando hasta acá, pero que va a pasar hacia arriba y los lados y le tienen que dar certidumbre a todas las demás personas que viven acá arriba. Esto no se considera un fenómeno natural, no se tiene que declarar un estado de emergencia o desastre para que hayan fondos federales, el gobierno municipal provee un refugio temporal a las personas que no tienen dónde irse, pero estoy venido que les está dando transporte para sacar sus cosas, pero el problema que ven aquí es directamente con el empresario, con el constructor", señaló.

Y es que a la media noche de este martes la delegada municipal de San Antonio de los Buenos, María Guadalupe Barrón Uribe llegó hasta el fraccionamiento con camiones para agilizar el desalojo de las viviendas que por la mañana habían sido marcadas por la dirección de Protección Civil de Tijuana con etiqueta roja de Alto Riesgo, pues aproximadamente cinco casas habían comenzado a tener evidentes y rápidos hundimientos.

"Son 16 casas etiquetadas de rojo, ya ahorita vino Protección Civil estuvo Bomberos ya casi me retiraba, la gente ya saco todos sus muebles, por parte de la delegación se les está apoyando para trasladarse, quien tenga para llevarlos se les apoya ahorita, algunos están rentando bodegas para mover sus muebles y mañana venimos a ayudar a los que están pendientes, todos se están yendo con familiares o tienen otra casa", sostuvo Barrón Uribe.

Fue hasta éste miércoles que trabajadores de la CFE han comenzado a retirar la luz y los cables ante el riesgo de que los postes caigan junto a las casas en riesgo, mientras que uno de los residentes afectados, Enrique Navarro precisó que representantes del fraccionamiento siguen sin darles la cara, en tanto autoridades ministeriales hoy llegaron a dar seguimiento a la demanda que 15 residentes iniciaron.

"No se han presentado, ya les dijimos más de dos veces que necesitamos que este presente aquí, dice que ya le llegaron los estudios, que los están analizando que probablemente mañana o el viernes estaríamos sentándonos a platicar, pero nos angustia que día a día nos dice lo mismo. El M.P. vino, tomó fe de hecho sobre esto, estuvieron haciendo mediciones, tomando fotografías, ver cómo estaba para complementar el expediente sobre la denuncia de hechos. Yo hablo a título personal, pero creo que es el sentir de todos los afectados que requerimos es que nos indemnicen, no que se haga la reparación del bien porque es una casa en pésimo estado y la seguridad de nosotros no va a estar resguardada", concluyó el vecino, Enrique Navarro.