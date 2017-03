Tijuanenses reconocen al Ejército como la institución más confiable

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Ciudadanos reconocen al Ejército como la institución vinculada a la seguridad más confiable, reveló un estudio de mercado que se presentó ante el comandante de la segunda zona Militar, Enrique Martínez López durante una reunión que sostuvo con miembros de la Asociación Alianza Civil.

El director de la empresa mercadológica IMERK, Manuel Lugo presentó el estudio de opinión sobre la percepción social de los bajacalifornianos en materia de seguridad, y estos fueron los resultados.

"Si se fijan si no fiera por el Ejército no estaríamos confiando en ninguna de nuestras autoridades, el Ejército Mexicano cuenta con un nivel de mucha confianza en el 47.5 de los ciudadanos, la Policía Ministerial de 11.2, la Federal del 13.2, Policía Estatal Preventiva 10.2 y Policía Municipal 10% que es con la que interactuamos todos los días y solo 1 de cada 10 ciudadanos le tiene confianza a la institución. Estamos viendo que el 78.7% de los habitantes de Baja California perciben su ciudadana de residencia como insegura, que no solo en la ciudad, vemos que el 63.3% afirma que en la colonia que vive es insegura. Que tan vulnerables se sienten los ciudadanos ante la delincuencia actual, aquí vemos que el 40.2% no se sienten seguros en su trabajo, el 40.3 no se siente seguro en su casa, el 60.8 no se siente seguro en comercios y restaurantes, el 77.3% no s siente seguro en la vía pública", indicó Lugo.

Ante esto, el comandante de la segunda Zona militar en Baja California, el general Enrique Martínez López habló de la forma en la que el Ejército colabora para combatir los altos índices de homicidios, aunque se tenga documentado que más del 80% de los que se ejecutan en Tijuana se vinculan a actividades del crimen organizado.

"Entrando al mes de febrero recuperamos muchas fuerzas, volvimos analizar el grupo de coordinación que otra cosa podemos hacer, como podemos atacar esta inseguridad y se crean zonas especificas por delegación, tuvimos tal vez una semana y media donde los índices se redujeron drásticamente, no hemos podido cumplimentar las ordenes de aprehensión de probablemente los responsables de estos crímenes, pero si se han detenido algunas personas, pero definitivamente Tijuana está conformada tanto geográficamente como en su población con gente que viene de fuera y con grupos de diferentes intereses, sobre todo delictivos, que es una tendencia que debemos seguir analizando y modificando parea garantizar que no hayan estos crímenes", sostuvo Martínez López.

Finalmente, el presidente de Alianza Civil, Alberto Sandoval destacó la importancia de que la sociedad se involucre en la seguridad que concierne a su entorno.

"Sin participación ciudadana nunca se va a poder resolver en un porcentaje importante esta problemática, es sabido que no pueden acabarse los delitos son connaturales al ser humano, el problema es el porcentaje cuando se cometen en esas dimensiones, con esa violencia es cuando lastiman tanto a la sociedad, pero hay que estar atentos porque el delincuente va evolucionando, le toma la medida a los ciudadanos y a las autoridades y es ahí donde tenemos que reaccionar de manera adecuada y si tenemos una buena coordinación con las autoridades ya es el primer logro", concluyó el presidente de Alianza Civil, A.C., Alberto Sandoval.