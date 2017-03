Cespt pide declaratoria de emergencia; por colapsar 4 recolectores

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La Cespt pedirá que Gobierno del Estado emita declaratoria de emergencia en materia de agua residual debido al riesgo de colapso en 4 colectores de esta ciudad, que pueden contaminar aguas del Pacífico para la cual requieren una inversión inmediata de 50 millones de pesos a fondo perdido, afirmó el director de este organismo Miguel Lemus Zendejas.

"Acabamos de detectar 2 colapsos más que tenemos que atender a la brevedad, en estos días están los ingenieros y abogados revisando el esquema jurídico y técnico para ver cómo hacerle para empezar la obra de reposición lo más rápido posible y ya estamos pidiendo los permisos para poder elaborar una declaratoria de emergía en materia de atención de agua residual porque la normatividad no me permite atenderle a asignarle recursos y obras para poder atender y no es el único colector con problemas, traemos 3 colectores mas que tienen una carga más ligera no tengo tanto problema uno está en la colonia Obrera ya lo estamos atendiendo pero hay un tramo como de 200 metros que hay que seguir trabajando, traemos otro colector en la Ermita en la zona de la Mesa y otro colector en el Cañón del Sainz que ya se está atendiendo, pero necesita atender pero ya, de gravedad, rápido", dijo.

Luego de que el alcalde de Imperial Beach se quejara públicamente de que sus costas recibieron la mayor cantidad de aguas negras registradas en su historia los primeros días de febrero, el titular de CESPT reconoció que esto se debió al colapso del Colector Poniente de Aguas residuales Lázaro Cárdenas, lo cual fue controlado cuatro días después e implicó una reparación en la que trabajaron tres semanas.

"Fueron 4 días lo que fue el colapso, fue agua residual tratada en los cuales se estuvo derramando un volumen aproximado de 300 litros por segundo, ese no es el problema, sino lo que arrastra la lluvia y el agua de lluvia metida en los drenajes que botaron lo de adentro que eran aguas negras y ese volumen de aguas negras, fue lo ocasiono la contaminación adicional que se registro en el Pacífico", indicó.

En este sentido negó que exista falta de comunicación con el alcalde de uno de los condados de San Diego, pues se informó del derrame de aguas negras en playas de Tijuana cuando solicitó informes el Consulado Americano, ante lo cual destacó que la declaratoria de emergencia busca recursos federales que se han recortado en Baja California.

"Claro que vamos a buscar dinero a fondo perdido, recursos extraordinarios y recursos del Gobierno del Estado se nos auxilie, que Conagua tome en consideración que en esta zona Costa de Tijuana-Rosarito traemos los mejores indicadores, que la meta que nos propuso hace años ya la logramos, tenemos los mejores indicadores en cobertura del 99% en Rosarito y Tijuana tiene servicio de agua, logramos esa meta del programa Nacional Hídrico, ya la logramos, estamos pidiendo que no nada más consideren recursos no nada más de cobertura, sino para saneamiento y atender aguas residuales que es el tema que estamos viendo", concluyó.