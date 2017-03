Expertos piden a empresarios tranquilizarse ante políticas de Trump

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Expertos en comercio exterior llaman a empresarios a tranquilizarse y esperar el acomodo de las nuevas políticas de importación, pues México tiene la forma de dar una "trompada" a Estados Unidos en esta materia, afirmó Marco Antonio Reyes, especialista en dicha materia.

“Podemos dar una buena trompada porque al final de cuentas la conclusión es muy obvia, todo movimiento económico que se haga arancelario o en materia impositiva el único afectado va a ser el votante del señor Donald Trump y es el que al final va terminar pagar cualquier movimiento que hagan”, dijo el socio de comercio exterior de PWC.

Luego de participar en un tour especializado para hablar acerca de los retos y expectativas del TLCAN en la era de Trump; el experto en esta materia negó que autoridades hacendarias estén presionando a importadoras para limitar sus operaciones como lo han denunciando algunos maquiladores del ramo textil.

“Una limitante o algo impositivo no lo hay algo que sea de dinero o aranceles eso no existe hay más controles en algunos sectores como el textil el acero porque la gente ha abusado o porque hay algunas empresas que han subvaluado o no cumplen con algunos requisitos y lo que ahorita estamos llamando mercancías sensibles nada más es cumplir con requisitos nuevos que nos está solicitando Hacienda que no son del otro mundo, básicamente, es decir que de lo que vas a traer, dime si tienes la maquinaria para hacerlo, si lo vas a exportar dime qué cantidades, cuánto vas a utilizar no es algo imposible, creo que como todo lo estamos magnificando como el tema de presidente de Estados Unidos de que se acabó el comercio en México y no, son miedos que tenemos en base a cuestiones que vemos y no analizamos, yo he estado apoyando a muchas empresas en este tipo de productos sensibles y nada más es cumplirlos y presentarlos, no veo que Hacienda este cumpliendo el pie en el cuello de nadie”, expresó.

En este sentido, el director de Comercio exterior de esta misma empresa, Fabricio Vidoni destacó que las operaciones de importación no se han detenido por las políticas que impulsa el presidente norteamericano Donald Trump.

“Al día de hoy no están detenidas las operaciones, el flujo de comercio sigue activo, los meses de enero y febrero es un periodo bajo, pero no hemos tenido una tendencia por factores externos que se hayan detenido, si hay una incertidumbre como todo por parte de las empresas que están a la expectativa de los cambios y en base a eso replantear operaciones, pero no ha habido nada fuera de lo normal. Es algo a lo que nos está forzando al día de hoy esta situación, el apostarle a otros mercados, el hecho de tener una dependencia no sólo en comercio, sino el cualquier tema conlleva un mayor riesgo en caso de perder al socio comercial, al final del día es una oportunidad para diversificar nuestro mercado.