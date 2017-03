Empresarios fronterizos, más preparados para enfrentar a Trump: Solís

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- A pesar del terrorismo fiscal que podría promover el gobierno de Donald Trump, empresarios fronterizos son los que están mejor preparados para enfrentar esa situación, afirmó el abogado fiscalista Adolfo Solís.

“Empresarios de aquí de la frontera no van a tener tanto problema porque conocen otros mercados, se han expandido, han hecho raíces en muchas partes del mundo pese a que nuestro vecino principal es Estados Unidos, sus principales operaciones las realizan en Canadá, muchos tienen principales inversiones en Europa, en España, Italia y Francia por eso la frontera no va a verse tan impactada porque está preparada para estos entornos, el problema es el empresario en el centro del país”, dijo.

Agregó que la política fiscal que está diseñando el actual presidente estadounidense busca beneficiar primero a sus propias empresas y reducir además el Impuesto Sobre la Renta que es el pilar recaudatorio de ese país, lo cual eventualmente generará una crisis a su nación que a su vez arrastrará a México por estar ambas economías ligadas, expresó.

“Lo cierto es que todo funcionario que siempre ha llegado a bajar impuestos puede generar un hoyo fiscal, el mundo tiene la tendencia de mejorar su recaudación, no de empeorarla, si EU decide bajar los impuestos lo único que haría es tirar un balazo en su pierna porque tendría un déficit mucho mayor que a través del tiempo no podría siquiera controlarlo. Estamos encadenados con el 80% de nuestras exportaciones hacia ellos, mientras México no rompa esa cadena que ata el nivel comercial con EU, México va a ser vulnerable a todas esas modificaciones, de que sirve que México quiera bajar impuestos y crear una atracción de empresas si a largo plazo le va a faltar dinero y lo único que va a hacer es que los que hayan invertido les va a subir el impuesto”, explicó.

Ante este panorama indicó que el México debe de prepararse en fortalecer sus alianzas comerciales con otros mercados.

“Lo primero que tiene que hacer México es dejar de estar antagónico, porque ha entrado a un nivel de antagonismo que ya no es bueno ni a nivel diplomático, ni de inversión porque los inversionistas llevan su dinero a los países donde hay estabilidad y seguridad, lo segundo es tratar de abrir nuevos mercados, tener un panorama diferente de dispersión de sus estrategias en el mundo. Lo tercero es tratar de disociar su economía de la americana, prácticamente, estamos amarrados, atados, encadenados y México lo único que hace es tener un presupuesto que año con año pese a que tiene más dinero, tiene más trastornos, lo último que tiene que hacer es una reversión de la fórmula presupuestal”, señaló.