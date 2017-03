Transportistas borran tarifa oficial para cobrar a su antojo

- Siguen abusos con el incremento arbitrario a las tarifas del transporte público de Tijuana.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Varios transportistas, taxis o camiones cobran lo que se les antoja al usuario, ya se ha reiterado que el Cabildo no ha aprobado un aumento, pero no les importa, incluso hasta borraron la tarifa de los cristales, para que ya no sepan la cifra real.

Esta es una artimaña que funciona con aquel ciudadano que tiene que utilizar el transporte que normalmente no toma, que tiene mucho que no se subía y desconoce la cifra actual y, claro está, hay muchos que por las prisas, evitan discutir con el chofer malhumorado, sólo quieren llegar a su destino.

Si bien les va el aumento es de un peso, pero en el peor de los casos incrementaron hasta 7, si consideramos que en Tijuana se mueven hasta 600 mil personas al día en el transporte público, se llevan más de 600 mil pesos adicionales y de forma indebida.

En la última sesión de Cabildo se recordó que no hay aumento oficial a la tarifa hasta conocer a fondo la investigación más a por parte del Colegio de Economistas, pues señalaron que había rutas que sí necesitan un aumento, pero otras no.

Entre las rutas que están cometiendo esta falta, se encuentra los taxis Blancos con franja Morada, los taxis Naranja con Gris, incluso Rojos con Blanco.

Esto ha generado una gran confusión entre los ciudadanos que tienen que usar el transporte público, porque si les toca usar un camión o taxi distinto al que usan, del cual no conocen tarifa, entonces éste paga lo que indica el chofer y no lo autorizado.