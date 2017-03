Complicada actual administración a casi 100 días de iniciada: Canaco

Noticias Relacionadas Canaco pide una revisión de valores catastrales

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Complicada ha sido la administración que encabeza el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro quien está por cumplir 100 días al frente del XXII Ayuntamiento, calificó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad, Mario Escobedo Carignan.

“Pareciera que algunos gobiernos, en los tres niveles, son como de ocurrencias, como que reaccionan más de una programación, entonces la ciudad es un monstro, enfrenta problemas diarios, diarios tenemos problemas diferentes y diarios como que la administración municipal trata de quitarse las broncas de encima, entonces quisiéramos ver más que vamos en vías de solución”, comentó.

Escobedo detalló que el talón de Aquiles del gobierno de Gastélum Buenrostro ha sido el transporte en el caso del SITT, la basura y el tema de la seguridad, aunque en algunos casos ha sido por herencia de administraciones pasadas.

“Está complicado, de enero del 2016 a enero del 2017 los as altos a comercio subió 46% y hay más de 200 homicidios en lo que va del año, es un tema complicado. Porque hoy lo hemos comentado, hay confianza todavía en el consumidor tijuanense, la gente anda en la calle, la gente anda comprando, los restaurantes están pasando por un muy buen momento, no gratis, porque realmente tenemos una gran oferta gastronómica, pero esto se merma, este tipo de incidentes crecen y las cosas se pueden volver a complicar como lo estuvieron en el 2008 y 2009”, señaló.

Desde el ámbito del sector comercial, también existen varios temas pendientes por atender, o mejorar por parte del ayuntamiento de Juan Manuel Gastélum.

“La buena parte de la tramitología para la apertura de nuevos negocios tiene que ver con la autoridad municipal, entonces entenderás que en materia de regulación hay muchísimo por hacer y muchísimo por trabajar, los esfuerzos en materia de regulación que se hace entre las puras autoridades tienen pocos resultados”, expresó.

Asimismo mencionó, que como cámara ha existido la voluntad de apoyar en los diferentes rubros que la ciudad requiere.

“El tema de la basura, bueno pues nosotros como comercio tenemos un compromiso de contratar para lograr la recolección de la basura, a algunos no les parece a otros sí, pero hay que hacerlo; en el tema de seguridad estamos comprando ahorita 40 cámaras para la zona Centro y van a estar conectadas al Centro de Mando, en fin la parte que nos corresponde, no veo un tema en el municipio en donde nosotros como cámara no podamos tener una intervención para apoyar a la administración municipal”, puntualizó.

Concluyó que el éxito de las empresas básicamente se debe a sus proveedores, y en muchas de éstas su principal es el gobierno.