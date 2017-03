Alcalde de Tijuana y gobernador de BC hacen comentarios misÃ³ginos

- Activista y regidora critican estos dichos.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, algunos políticos dieron entrega de apoyos para ellas, aunque a veces sólo relacionan el hecho de ser fémina con el de ser madre, como el alcalde Juan Manuel Gastélum y hasta el mismo gobernador del Estado, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.

Hace unos días, el presidente municipal asistió a una entrega de apoyos que hizo el diputado Raúl Castañeda Pomposo, de forma muy peculiar destacó el papel de ellas:

"Siempre acompañando a un hombre, invariablemente está una mujer, además son ustedes quienes mesen la cuna, uno sale muy picudo la calle ¡Ay nos vemos¡ ¡Pórtate bien¡ ¡Por qué, no me límites¡ Mi esposa me dice cuídate pórtate bien... nombre ahorita es cuando, a ver a cuánta muchacha guapa como ustedes había abrazado yo, luego le piden a uno foto, difícil no soy", expresó.

El comentario lo repitió pero ahora en un evento del ejecutivo de Baja California:

"Sabemos que no es suficiente, falta mucho, pero si no es por esa decisión de ayudar a las damas, a las mamás, que son las que mecen la cuna, no hubiera sido posible".

Como reacción, la presidenta del Movimiento Internacional Mujeres A. C., Guadalupe Rosales, señaló que esta clase de comentarios son misóginos, y que desgraciadamente es tomado como chiste o broma por el sexo femenino.

"Qué nos podemos esperar de un alcalde impuesto, que ha demostrado que el populismo es lo que le da ese margen de carisma con las personas, a veces hablamos sin pensar y es lo que sucede con él, puedo ver comentarios misóginos y sin darse cuenta nosotras hasta lo aplaudimos, no es perceptible pero es violencia de género. Sabemos que es bonachón, buena persona, les gusta el relajo, pero no es ni el lugar ni el momento", criticó.

Otras como la regidora Mónica Vega, vio el lado amable, este no es el peor de sus comentarios, pero señaló que debe recordar que a su alrededor trabaja con varias mujeres y debería tomarlas más en cuenta en las decisiones.

"El tono de broma que es muy peculiar del presidente municipal y lo ha caracterizado como servidor público, pudo haber dicho o ha dicho cosas peores. Las mujeres no sólo mecemos la cuna, en el 2017 las mujeres somos quienes le hemos venido dando rumbo a nuestra sociedad, que espero que en esta administración podamos entregar buenas cuentas, invitaría al presidente municipal a que escuchara más que en un sentido maternal a las mujeres, que nos escuchara en la toma de decisiones", respondió.

Y para finalizar, el gobernador no se quedó atrás, les recordó a las madres que su papel es el de preparar en las mañanas todos los días a los hijos.

"A ustedes les corresponde levantarlos en la mañana, bañarlos, peinarlos y vámonos a la escuela, a nosotros nos corresponde abrir oportunidades para que tengan escuela", comentó.