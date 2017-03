Actitudes racistas contra haitianos, por ignorancia y miedo: Colef

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Las actitudes racistas y de rechazo hacia la comunidad haitiana que se está asentando en esta ciudad se deben a ignorancia y miedo a lo desconocido, afirmó la investigadora del departamento de estudios sociales del Colegio de la Frontera Norte (Colef) la doctora, Araceli Almaráz.

Luego de que los responsables del proyecto de edificar la “pequeña Haití” la colonia Divina Providencia denunciaran que han sido hostigados por personas que rechazan este tipo de apoyo a los haitianos que buscan regularizar su estancia en México. La coordinadora del Archivo Oral de Migración en esta institución destacó que este grupo que se estima es de aproximadamente cuatro mil personas que se encuentran en varados en Baja California pueden ser muy productivos.

“Hay un gran desconocimiento del tipo de población que llegó a Tijuana procedente de Haití, de sus capacidades y de su compromiso por quedarse, por otro lado siempre hay grupos que siempre tienden a incentivar estas actitudes de discriminación, creo que afortunadamente no son los más, sino los menos. El abrir esta oportunidad además nos permite que algún grupo de esta población no delinca o se convierta en presa de grupos organizados dedicados a perpetrar hechos que no queremos para la ciudad”, señaló.

Agregó que con base a la documentación que realiza El Colef de esta población haitiana desde agosto se ha determinado que el 80% de de ellos cuentan con estudios de nivel medio superior y superior, además que dominan hasta 4 idiomas.

“Estamos hablando de una población que habla francés, inglés, portugués y están muy interesados en aprender el español, además de su idioma natal creo que tenemos una oportunidad que si la sabemos aprovechar Tijuana va a crecer mucho como lo ha hecho con la comunidad china, con los rusos, italianos, españoles y la gente que ha venido de otras partes del país. Estamos hablando de personas que en muchos de los casos tienen una carrera terminada o empezada, otros que tienen oficios y hay familias completas que están varadas y mujeres que están esperando sus hijos y van a ser tijuanenses. Cuando la población llego a ser prácticamente de 5 mil haitianos y encontramos que el 80% trae estudios de nivel preparatoria hacia arriba”, indicó.

Finalmente consideró que las autoridades deben definir un proyecto para que se formalice la instalación de este grupo social en la ciudad, pues ha faltado la coordinación institucional necesaria.

“Lo que falta desde el inicio con esta problemática es coordinación y es que algún agente local tomen la situación para justamente todos los esfuerzos vayan dirigidos a un objetivo común, el INAMI no necesariamente está presente en todos los albergues, pero si pudieran tener jornadas para facilitar la regularización de los haitianos seria excelente, si hubiera un plan de integración para la comunidad haitiana a nivel municipal o estatal sería más fácil”, concluyó.