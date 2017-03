Tienen más de 80, con discapacidad, y se cuidan uno al otro

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Dos hermanos de la tercera edad piden a autoridades asistenciales que los ayuden a incorporarse al programa de Pensión para Adultos Mayores, pues uno de ellos es invidente y otro recién perdió una de sus piernas y requieren acceder a programas sociales, ya que carecen de recursos para comprar sus medicinas.

Benjamín Rodrigo Martínez Robles tiene 80 años cuenta que desde niño sufrió una enfermedad que lo dejó con una debilidad visual y aunque nunca se caso, ni tuvo hijos, trabajo toda su vida junto a su hermano Jorge, quien hacia trabajos de carpintería, pero al paso de los años perdió por completo la visión, por lo que dependía del apoyo de una de sus hermanas que es maestra jubilada.

Sin embargo, la situación se agravó cuando su hermano Jorge se vio afectado por la diabetes y tuvieron que amputarle una de sus piernas, por lo que ahora ambos dependen de la jubilación de su hermana y del apoyo que les brida el hijo de ella.

“Yo todo el tiempo he sido enfermo de mi vista, pero antes veía como un 15% podía caminar y andar con mi hermano, yo le ayude toda mi vida, calculaba materiales, pero nunca he trabajo solo, mi hermano ha sido carpintero y yo le ayudaba, ahora dependemos de mi hermana y mi sobrino, nadamás de ellos, pero hay veces que no les alcanza, una vez fui, nos sacaron fotografías, fui con mi hermano porque ahí vamos en la edad y no lo quisieron recibir y le dijeron que no, que uno de los dos y mi hermano se sintió mucho y ya no volví a ir, pero me tomaron unas fotografías ahí”, señaló Martínez Robles.

Jorge Martínez de 75 lleva dos meses postrado en su cama recuperándose de la amputación dice que nunca tuvo seguro social, y también hace un llamado de auxilio, pues no pueden trasladarse a las instituciones públicas a hacer trámites para acceder a los programas de Sedesol y de la Secretaría de Salud que pueden ayudarlos a aliviar la difícil situación que hoy atraviesan.

“Mi hermana gracias a Dios tiene una pensión y mi sobrino que le ayuda un poco, pero a mi hace poquito me operaron de esta pierna, me la tumbaron y ahora no puedo subir, ni bajar”, indicó Jorge Martínez.

El señor Benjamín con apenas la primaria dice que hace tiempo alguien le propuso pagar 100 pesos al seguro social, pero dice que la ignorancia no le permitió vislumbrar la situación que hoy enfrenta y requiere del apoyo gubernamental, pues reconoce la fuerte carga económica que su hermana jubilada lleva a cuestas con el por su ceguera y ahora con la inmovilidad de su otro hermano.

“Nosotros trabajamos con las personas, en realidad lo que ganábamos, era muy poquito, lo necesario para vivir, no me case, ni mi hermano tampoco, somos solos, no tengo más que a mis hermanos y mi sobrino, si nos apuntamos en el seguro popular, fuimos muy aparticos, un día me dijo un primo que si nos metíamos al Seguro Social y me dijo que eran 100 pesos semanales y se me hizo mucho, pero nunca me imaginé que iba a haber una pensión del seguro, si uno hubiera dado los 100 pesos tuviéramos un seguro, pero la apatía y las ignorancia, no nos informaron”, señaló Martínez Robles.

Los interesados en apoyar a esta familia que vive en la colonia Lomas de la Presa pueden comunicarse a Uniradio para que sean vinculados.