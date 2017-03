Incendio le quita todo, ni Ayuntamiento, ni GobEdo ni diputado ayudan

Por: Esteban Merlo

TIJUANA. - Ricardo Contreras, vivía solo con sus dos hijos de seis y siete años de edad, de la mujer se separó desde hace un año, ya nunca se hizo cargo de los pequeños y menos de él.

El 11 de enero su casa se quemó, sólo pudo salvar la vida de sus pequeños y no hubo tiempo de salir.

Desde entonces su vida ha sido muy complicada, apenas consiguió donde quedarse, no tiene ropa, perdió todos los útiles de sus hijos, por ello, buscó ayuda en el Ayuntamiento, en el Gobierno del Estado, con el diputado de su distrito y nadie lo apoyó.

"Me dijeron que hablara a Cruz Roja, hablé, me refirieron a DIF; de ahí me mandaron a palacio, a Gestión Social, escribí carta a gobernador y presidente, pero cuando pasé otra vez con la trabajadora social, que no hay apoyo para eso, entonces que fuera a la casa del diputado, pero nada, ya estamos en marzo y no hay nada de apoyo", narró.

Al parecer Gestión Social le manifestó que no hay apoyo para su caso, por ser deportado, pero él se siente menospreciado porque escucha en los medios que hay apoyo para haitianos, cuando él es un trabajador con dos niños que quedaron a la expectativa.

Ricardo es deportado, trabajaba en la construcción, aquí consigue trabajo temporal en algunas obras, pero se le complica porque no puede descuidar a sus hijos, que no tienen ni platos donde comer, eso además de pagar la renta de 250 dólares, como es normal en este país.

Los hijos no tienen seguro social porque nacieron en Estados Unidos, y no puede tramitar apoyo porque la madre ya no quiere tener contacto y para la doble nacionalidad la necesita, es por ello que pide a la ciudadanía su colaboración, con ropa, artículos de cocina, comida, útiles o cualquier cosa.

Para apoyo puedes contartarte al email: isaca6573@gmail.com o al teléfono: 7605137185.