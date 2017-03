Advierten sobre peligro de explotación contra comunidad haitiana

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- A pesar de que más del 5% de los haitianos en esta ciudad fronteriza han iniciado trámites para regularizar su estancia en México, esto no garantiza que accederán a todos los servicios a los que deberían tener derecho como ocurre a los mismos mexicanos, y ello abre la posibilidad de que caigan en servidumbre y explotación, afirmó la especialista de los fenómenos migratorios en esta ciudad, Cristina Franco Abundis.

“Se pueden dar dos tendencias, los negocios o empresas pueden exigir esta residencia temporal por permiso laboral, lo cual ellos pueden acceder a todos los derechos de seguridad social, por otra parte puede ser que no suceda así y puede haber la tendencia que esto provoque una suerte de servidumbre, es decir que como son sujetos sociales a los que no tienen derechos, pero si son mano de obra se puede dar la tendencia de que haya empleadores que se vayan por el lado del abuso laboral y se provoque una servidumbre en la que quizá no se les dé ni si quiera el salario mínimo en este país”, dijo la especialista en fenómenos migratorios, Cristina Franco Abundis.

La académica responsable del programa de incidencia de la Universidad Ibero, explicó que con base a cifras proporcionadas por la Dirección de Atención al Migrante de Tijuana, en la actualidad existen en la ciudad 2 mil 400 haitianos de los cuales sólo 130 han iniciado los trámites de regularización de estancia en el país, lo cual demuestra que la mayoría se encuentra en situación de vulnerabilidad.

“Son cuestiones que de los 2,400 haitianos de los cuales solo 130 tiene permisos ¿qué está pasando con el resto? Y ya los estamos viendo como ciudadanos ubicados en pequeños negocios y yo tengo fuentes que me reservo de que hay haitianos con enfermedades crónicas a los que se les puede atender a nivel emergente, pero no a nivel de tratamiento porque son muy caros que incluso a nosotros como mexicanos tenemos que atravesar ese camino burocrático”, subrayó.

Luego de que autoridades municipales frenaran la construcción de viviendas en lo que llamaban la “Pequeña Haití”, la maestra Franco Abusdis reconoció que se requiere que el estado atienda esta necesidades de los migrantes extranjeros, aunque también es de connacionales que llegan a este territorio y que no han accedido a este tipo de apoyos.

“No vamos a negar que tampoco se les ofrece para los que están aquí permanentemente, muchos migrantes mexicanos incluso de origen étnico han obtenido así sus viviendas a través de este tipo de situaciones, con invasiones etc., y el Gobierno no se hace responsable porque su argumento es que nunca dieron el permiso, lo hicieron fue bajo su riesgo, pero considero en mi análisis que no quieren correr ese riesgo porque es una población que está en el ojo incluso internacional”, señaló.

Agregó que en la investigación testimonial que ha levantado los extranjeros haitianos en Tijuana están considerando tres opciones luego de se cerrara la posibilidad de ingresar a Estados Unidos.

“Según testimonios tienen varias posibilidades, definitivamente ya no es el cruce a Estados Unidos, uno de ellos es regresarse a Brasil porque algunos de ellos tienen la residencia permanente, otros están estimando irse a la Cd. De México, otros quedarse ahí y hay que considerar que muchos están trabajando solo para obtener el dinero y tener esa movilidad”, concluyó.