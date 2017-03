Padres vuelven a cerrar primaria Lázaro Cárdenas por aguas negras

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Padres de familia de la Primaria Lázaro Cárdenas volvieron a cerrar la escuela en demanda de que autoridades del SEE atiendan los problemas de infraestructura del plantel, ya que los baños siguen encharcados con agua de drenaje y los techos están dañados con filtraciones.

La señora, María del Rosario Velázquez, quien es integrante de la mesa del Consejo Escolar hablo de las carencias estructurales que presenta el plantel, lo cual se agrava por la falta de director en esta escuela asentada en el Centro de la ciudad.

“Pues las instalaciones usted las verá como están, es una escuela vieja que no se le ha dado mantenimiento de ninguna índole, tenemos lo principal que es el baño, el agua y sobre todo el comedor porque es una escuela de horario extendido y los niños lo necesitan, mi hijo está en primer año, pero desde el primer día vi la desorganización y me fui desconcertada, es un peligro para los niños venir a comer al comedor porque se les puede caer un pedazo de yeso. Los baños desde que estoy aquí ya habían suspendido las clases porque los baños no servían, lo que pasa es que no los arreglan de fondo, porque necesitan cambiarle la tubería”, indicó.

La señora, Olga otra de las madres de familia que estuvieron en la protesta expuso que la semana pasada su hijo de cuarto año fue fracturado por otro compañero que lo agredió, lo cual las autoridades del plantel al parecer trataron de encubrir, lo cual se suma a los casos de bullying que se han denunciado en Uniradio desde el año pasado.

“Resulta que me dicen que me amenazaron si yo te digo, lo que pasa es que un niño, un tal Jesi se me echo encima, me tiro al piso y me cayó encima de la pierna y me amenazo a mi y a todos los que miraron que si yo lo decía me iba a dar en toda la madre, entonces por eso mi niño cumplió una semana con una fractura de tibia y peroné y se va a aventar 3 meses con el yeso yo vine a hablar con la mamá, el día que sucedió ese día se fue la directora, nadie hablo con ella, los maestros no hacen nada, el niño sigue viniendo, nadie habla con él, apenas hablé con la mañana y ella muy altanera y a ella no le interesa. Siento impotencia porque no es la primer vez que le pasa esto a mi niño, esta desde primer grado y cada que le pasa algo, así se quedan las cosas”, detalló.

A tres semanas de que el plantel se quedara sin director, algunos padres pidieron que regresara, sin embargo, el supervisor de zona escolar, Enrique Murray Alcantar, descartó tal posibilidad e indicó que la problemática de infraestructura será atendida en esta semana.

“Las que tienen también problemas en la infraestructura y viene alguien del SEE encargado de estas áreas. El director solicitó su cambio y ya hay otro director inmiscuido en la cadena y tiene que dejar el grupo libre allá para que otro maestro se haga cargo de la dirección, hay maestros que participan en examen y un idóneo se le va a ofrecer y eso ya me dijo el delegado que va a ser la próxima semana”, concluyó Murray Alcantar.