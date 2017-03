Continúa inconformidad de gasolineros con liberación

Noticias Relacionadas Este viernes precio máximo de gasolina Premium bajará dos centavos

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- La entrada en vigor de la liberación del precio de la gasolina mucho antes de programado, sigue siendo un factor de inconformidad para los propietarios de las diferentes estaciones de gasolina, sobretodo porque las condiciones no están dadas aún.

“No existen condiciones de competencia efectiva en México porque la infraestructura petrolífera que comprende básicamente 78 terminales de almacenamiento y distribución en el país que no está en todos los estados, 9 mil kilómetros de poliducto que llevan gasolina también no a todos los estados y también las terminales marítimas, las que recibimos producto importado en el país son cinco son nada más terminales”, dijo el presidente AMEGAS, Pablo González Córdova.

La competencia sería desleal para las compañías extranjeras que pretenden vender sus productos en México, en el caso de Baja California algunas compañías provenientes de Noruega por ejemplo.

“Y eso limita que los extranjeros o quien tiene oferta ahorita para traer su gasolina de mejor calidad y de mejor precio no tenga los medios de hacerlo, ustedes conocen de la temporada abierta, que para que exista la liberación debe haber la facilidad en el país de rentar sus terminales, sus poliductos, sus terminales marítimas, no se hizo porque cometieron un error en la Comisión Reguladora de Energía hace unos días y se cancelo la posibilidad, entonces esto va atrasar a que haya realmente la condición”, señaló.

Desde el punto de vista de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, las maniobras del gobierno son meramente cuestiones políticas, que en el 2018 les pudiera salir el tiro por la culata.

“No es más que un reflejo del gobierno que se va, el gobierno federal tiene pocos meses para implementar y ahorita quieren que en un mes o dos meses empiece la competencia en el país, no va a ser posible, esto se va a ir hasta el 2018 y después con ese año político no sabemos qué puede pasar, entonces no hay una seguridad”, indicó.

La justificación de la Comisión Reguladora de Energía es que tarde que temprano se tenían que hacer estos movimientos, estuvieran o no las condiciones y simplemente se deben de adaptar.

“Aquí el problema es, es como el ‘huevo y la gallina’ ¿qué es primero? Esperamos a que haya condiciones o vamos creando las condiciones conforme vamos caminando, nosotros creemos que es importante que ya empecemos a dar los pasos para la flexibilización de precios, porque lo que ha pasado en el pasado es que si nos esperamos pues puede llegar un momento que entremos tarde”, detalló integrante de la Comisión Reguladora de Energía, Luis Fernando Herrera.

Representantes de estaciones de servicio de Baja California y del estado de Sonora participaron en un foro sobre la liberación de precios de gasolinas, cuyo objetivo era dar a conocer las generalidades y condiciones de la comercialización de las gasolinas y diésel en estas entidades de acuerdo al cronograma de flexibilización de precios, que en lugar de convencer dejo molestos a los empresarios.