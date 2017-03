Fraccionamientos en abandono; fugas mantienen calles destrozadas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Así luce la Avenida García que conduce al Fraccionamiento Palma Real, donde tres vehículos hace meses fueron ahí abandonados, y posteriormente incendiados con puertas abiertas e incluso invadiendo uno de los carriles del flujo vehicular sin que la autoridad municipal intervenga.

Pero eso es apenas muestra del olvido de estos fraccionamientos que por no haber sido entregados al municipio, tal parece que el Ayuntamiento no tiene ninguna obligación con estos habitantes, pues hoy la pavimentación de sus calles presenta severos daños por fugas de agua que no son atendidas y que corren libremente por todo el Bulevar Palma Real.

“Esta fuga ya tienen más de un mes, pero si está muy feo, pero está más feo allá abajo por lo mismo de las aguas negras”, dijo la vecina, Bruna.

El señor, Alfredo quien es residente de esta zona indica que en el 2010 que llegó las calles estaban en buenas condiciones, sin embargo, las constantes figas de agua que no son atendidas han ocasionado estragos en ellas y el ayuntamiento, aunque les cobra predial no interviene.

“Estamos olvidados, aquí nadamás como no ha entrado el ayuntamiento háganle como pueda, pago predial y casa, pero así esta como desde hace unos 6 años, las fugas son de agua de drenaje, potable, lo que usa la gente y los basureros es otra que ellos no atienden, cobran para que no se tire basura y donde quiera hay un cochinero”, indicó el vecino Alfredo.