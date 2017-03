Abandonó estudios como consecuencia del accidente de Altisa

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Una alumna del Cobach La Presa es otra de las víctimas de la Unidad de Altisa que chocó el año pasado en la zona del fraccionamiento Ke Casas, y después de recuperarse de una condición grave en el hospital, hoy requiere terapia física y recursos para reiniciar sus estudios que abandonó a causa del accidente, pues tampoco ha sido indemnizada.

Brigit Sugey de León Pérez de 16 años el pasado 12 de octubre regresaba de la escuela a su domicilio en el fraccionamiento Ke Casas cuando la unidad de Altisa en la que viajaba, chocó y la dejó seriamente lesionada junto al joven Brandón, pues ambos fueron trasladados el Hospital del Seguro Social, donde permaneció cerca de un mes internada.

“No recuerdo nada, como tuve derrame cerebral se me olvidaron todas las cosas y no me acuerdo de nada, estoy muy adolorida si no me duele el brazo, es la pierna y a veces la columna al acostarme, no puedo cargar cosas pesadas, cuando hace frío me duele mucho, no puedo cerrar la muñeca. El diente se me rompió y me pusieron resina, pero va a durar meses porque la coronilla y la endodoncia cuestan muchísimo dinero”, expresó.

Su madre, la señora, Sugey Yanet Pérez Álvarez explica que buscó acercamientos con Altisa, sin embargo, le dijeron que sería atendida por la aseguradora, y hoy se suma al reclamo de los demás afectados.

“He estado hablando con las demás personas y a nadie, no se hicieron cargo de nosotros, la licenciada me dijo que se iba a hacer cargo la aseguranza porque a ella le habían quitado todo lo que se iba a hacer cargo, fui a la aseguranza y no se hicieron cargo porque supuestamente no le habían dado el dictamen, pero ya se lo habían dado, estuvo casi 15 días en coma inducida porque tenía derrame cerebral, el tabique lastimado, la mano, estaba toda lastimada del cuerpo y cuando la vi estaba irreconocible estaba completamente hinchada, no sé cuanto se ha gastado, pero lo que sí quiero es el diente y los libros todo porque no la pude meter en este semestre, me voy a hacer cargo, pero quiero que se haga cargo Altisa porque tuvieron la culpa”, expresó la madre de la víctima.

Mientras tanto su hija no ha podido retomar sus estudios, pues en el accidente perdió todo su material escolar, por lo que buscará incorporarse al próximo semestre.

“MI mama no tenía dinero para todas las cosas que perdí, zapatos, uniformes, mochila, libros, cuadernos, todo lo perdí en ese accidente y me dijo que mejor dejara de estudiar”, indicó Brigit Sugey.