Ataques a visitantes no repercuten en turismo: Secture y Cotuco

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Ni el tema de la inseguridad, ni los ataques a Ubers o a turistas, ha repercutido en el sector turístico en esta ciudad como en el Estado en general, aseguran autoridades y organismos.

“Es un tema que tenemos que estar atentos a él, para que no vuelva a suceder, definitivamente yo las he externado de los taxis amarillos es un tema que preocupa, eso de estar apedreando camiones como se ha dicho que son ellos y que se regresen los turistas, pues bueno, nos pega fuertemente, pero en general hemos tenido la fortuna que han salido tantos artículos favorables de Baja California para hablar de un número, 600 artículos donde el mundo habla bien de nosotros”, dijo el secretario de Turismo de Baja California, Oscar Escobedo Carignan.

“Fíjate que no ha afectado nada, de hecho tuvimos una baja nadamás en enero y de ahí para adelante vamos retomando nuestro camino muy bien, muy fortalecido, de hecho Rosarito está lleno en el tema de los Springs Breakers”, expresó el presidente de Cotuco, Francisco Villegas.

La baja del 3% comparada con enero de 2016, fue a causada por las protestas por el precio de la gasolina y la toma de la garita de “El Chaparral”.

“Nos estamos recuperando bien, creemos que hay que darle vuelta a la página y ahora la estrategia que traemos con el COTUCO muy en lo particular para Tijuana es fortalecer el tema cultural, el tema de turismo de deportes que es importante, desde luego la gastronomía y el tema de la cerveza artesanal, donde Tijuana trae un liderazgo en ese tema”, indicó Escobedo Carignan.

Las condiciones en materia de seguridad que atraviesa la entidad, en lo particular Tijuana, ha causado la posibilidad de que el Departamento de Estado de Estados Unidos recomiende no visitar esta zona a sus ciudadanos.

“Yo veo muy difícil que sea una recomendación que no se visite la zona, yo más bien veo que será una alerta como ha habido en el pasado, a lo mejor sube de tono como sucedió en el 2008, pero yo no creo que llegue a una alerta donde recomiende no visitarnos”, externó Escobedo Carignan.

“Siempre va haber temas que nos aquejan, algo de inseguridad, no sé, pero yo creo que ahí es parte fundamental de los tres órdenes de gobierno se pongan a chambear y bien coordinadamente, nosotros en lo que nos corresponde estamos haciendo nuestra labor para que la gente se sienta segura, esté tranquila y venga a conocer lo que tenemos en el estado”, relató Villegas.

El 2016 fue el mejor año en materia turística, la derrama fue de alrededor de mil 50 millones de dólares, para este año la expectativa es superar esa cifra, por esa causa sobre la Avenida Revolución organismos turísticos de Baja California como del Sur de California presentaron lo que llamaron agenda 2017, con la finalidad de promocionar a la región CaliBaja.