Encapuchados roban casas del Altiplano; policía no atiende

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de la colonia Altiplano exigieron este miércoles en la delegación municipal de La Presa una mejor intervención policíaca, pues también han sido víctimas de encapuchados los asaltan en sus casas durante las madrugadas sin que las autoridades atiendan sus llamados.

"Soy la única mujer que ha puesto demanda y como le dije ayer al judicial, me da hasta vergüenza que venga ahora, ya pasaron 3 meses y usted apenas viene a preguntarme. Son muy astutos porque no te das cuenta hasta que los tienes ahí junto a tu cama apuntándote a con una pistola, dañan a los niños, dañan la mente de las criaturas, no duermen", comentó una de las vecinas afectadas, quien prefirió mantenerse en anonimato.

Además, indicó que "los papás en la noche no dormimos, estamos alertas tenemos mucho miedo, cualquier vecino de la calle hace un grito de llamado y los vecinos salen con palos, cuchillos, machetes, de lo que tengas por eso venimos a pedir ayuda, nos hablaron muy bonito esperemos que contesten, vamos a confiar en ellos".

"Yo si tengo identificado a unos muchachos, son 5 o 6 jóvenes, incluso su mamá es la dueña de la casa que se dedican a robar porque he mirado que sacan partes de carros, rines y yo los he visto llevando cosas y llevan ahí carros que toban y ahí mismo los estas desarmando", detalló.

Karla Navarro, quien es una estudiante universitaria explicó que diseñó una alarma vecinal para que todos los vecinos reaccionen ante cualquier situación de inseguridad que puedan enfrentar, aunque advierte que el encuentro que tuvieron con autoridades policíacas y municipales no les genera confianza hasta que se vean resultados

"Soy estudiante de una ingeniería en tecnologías computacionales y como lo expresamos aquí a falta de recursos de autoridades, se me ocurrió que si estoy hablando a la patrulla y no llega, cree una propia alarma expandible al sonido que se escucha en 8 y 9 cuadras alrededor, la enciendo y salen todos los vecinos para que veamos cómo nos podemos defender ya que las patrullas no llegan", aseguró.

Dijo que "los llamados se hacen, tenemos pruebas de que los llamados se hacen, tenemos actas levantadas y las autoridades no llegan. La tranquilidad nos va a llegar hasta que veamos los resultados, digamos que ahorita salimos igual y hasta que veamos los resultados vamos a poder dormir tranquilos".

Al respecto, el jefe de Policía Municipal en el distrito La Presa, Jesús Valdez Velázquez hizo un llamado a la sociedad a usar los mecanismos de seguridad que les sugirió para evitar incurrir en otro delito en caso de que los vecinos reacción ante los delincuentes.

"No digo que sean mentiras el problema es que no está documentado en ningún lado, no hay las denuncias correspondientes acerca de eso, es bueno que estén unidos y es mejor aun si en esa unión participamos nosotros, pero el hecho de que se estén protegiendo ellos solos, esa es mi chamba", aseguró el funcionario.

En este sentido, el delegado municipal de La Presa, Juan Ramón López Medina, afirmó que se mejorara la presencia policiaca en las colonias en donde se está presentando esta nueva modalidad de asaltos.

"Ya teníamos conocimiento de los altos índices delictivos y en febrero pasado ya habíamos hecho una junta previa con vecinos de diferentes calles y habíamos estado haciendo algunos señalamientos a la policía para que nos ayudara a contener la delincuencia, el respaldo de proceder los vecinos contra los delincuentes, al contrario el gobierno municipal está para prevenir esto", subrayó.

Puntualizó que "de ninguna manera queremos que tijuanenses bien habidos con hijos en la escuela y que están viendo por su futuro se vean involucrados en un atentado de esta manera por lo cual estamos dando la cara para que se intensifique la vigilancia".