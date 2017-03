Ante inseguridad, surgen Autodefensas en colonia Planicie de Tijuana

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de la colonia Planicie se reunieron entre las calles de esta zona para organizarse contra delincuentes que encapuchados invaden sus casa en las madrugadas, y atan a residentes para despojarlos de sus pertenencias, por lo que ya se organizan y advierten que harán justicia por su propia mano.

“Queremos organizarnos de alguna forma de que todos tengamos nuestro número de teléfono por medio del watsapp para que cuando alguien tenga un altercado, nos marcan y todos vamos a salir porque vamos a hacer un grupo, igual estamos pensando de poner una bocina en algún poste para que cuando el asalto en alguna casa, igual que en Altiplano no mas tocarlo y salir todo mundo porque a las autoridades se les habla y dicen que no hay unidad para acá, la última vez que vino una unidad aquí lo único que nos dijo es lo único que queda hacer es mátalo, sácalo a la calle y metete a tu casa, pero si vengo aquí y veo que lo estas tirando, te voy a llevar, antier vino un sobrino para acá y cuando regresó a su casa le quitó 200 pesos porque no traía licencia, tenía licencia de chofer, pues que es eso pues, les estamos hablando para que le den seguridad a uno y a uno lo están robando”, indicó la vecina Ana.

Según precisaron los vecinos del lugar, ya van 7 casas en esta colonia donde delincuentes irrumpen en la madrugada como lo explicó Carolina Martínez, “en la colonia Planicie se están metiendo a robar en las madrigadas igual que en Altiplano, pero ya son muchas casas, ya van 7 y venimos y nos reunimos aquí y estamos enfadados, no podemos dormir por estarnos cuidando”.

Una de las residentes del lugar que prefirió quedar en anonimato relató la forma en la que fue víctima de esta banda de delincuentes.

“Entraron 3 tipos a mi casa, amarraron a mis hijos, saquearon todo lo que pudieron, herramientas, algunas joyas, dinero, aparatos electrónicos, los carros, amarraron a mis hijos, encapuchados con pistolas y aparte mis hijos quedaron traumados, uno es de 13 años y mi hija es una muchacha. Si denunciamos no tenemos respuesta y exigimos a las autoridades que nos den visitadas a esta colonia porque estamos abandonados, la calle donde vivo es un pasadero todo el día de drogadictos y los terrenos que hay ahí estan con drogadictos y necesitamos que hagan algo con eso”, dijo una vecina anónima.

“También se me han metido a mi casa 5 veces en el día cuando yo no estoy, a mi no me han hecho nada, yo tengo 4 reportes, dicen que vienen, pero no viene, opero ahora nos cuidándonos dándonos el número de teléfono, hay algunos que no hablan pero queremos seguridad, una casetita, no le hace que nosotros les demos seguridad, pero queremos la caseta”, sostuvo Elvia.

Los vecinos al final fueron atendidos por el jefe de Policía Municipal en el distrito La Presa, llegó a darles su teléfono personal para que lo llamen y sean asistidos.