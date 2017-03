Abogados piden renuncia del alcalde de Tijuana ante malos resultados

Noticias Relacionadas 100 días, y alcalde sin acercamiento con la IP de Tijuana

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Derivado a los malos resultados que ha tenido en tan poco tiempo el XXII Ayuntamiento, siendo el tema de la inseguridad la gota que derramó el vaso, el Colegio de Abogados de la ciudad sugieren que lo apropiado sería que renunciara el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

“Cómo es posible que de una administración a otra se esté incrementando tanto la violencia, tanto la inseguridad y esto refleja una autoridad débil, incapaz, y lo hemos estado diciendo y lo vamos a repetir, si el presidente municipal no tiene la capacidad para brindar a la sociedad tijuanense seguridad, desarrollo, paz, que renuncie”, dijo el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Román Aboytes.

Criticaron la desatención del alcalde sobre los problemas de la ciudad, los habitantes de Tijuana están viviendo con miedo, aseguró el abogado.

“Nos parece extraordinario que nuestro presidente municipal, creo en este momento anda en el Distrito Federal (Ciudad de México), anda promocionando no sé qué y haciendo no se qué cosas, mientras aquí estamos con un alto índice de violencia, de muertes”, indicó.

Recientemente comerciantes revelaron que en Tijuana bandas delictivas han empezando a realizar el “cobro de plaza o de piso” para poder continuar sus actividades, Román Aboytes sin entrar en detalles, confirmó que como abogados han denunciado que algunos de sus clientes también están siendo amedrentados de esa manera.

“Han llegado personas con distintos abogados a decir llegaron a mi negocio, me amenazaron y me dicen que si no pago una cuota voy a tener… y ponen la lista de riesgos. – ¿El perfil de las gentes que han recibido este tipo de amenazas? – Gente con negocios establecidos, gente trabajadora, ciudadanos responsables, cumplidores y hoy con un gran temor”, subrayó.

Explicó que la autoridad está incurriendo en una serie fallas, desde la capacitación de su personal, recursos, jornadas de trabajo excesivas de los agentes que provocan un desgaste.

“Creemos que en la medida en que el Ejército anda en las calles, es una muestra de debilidad de las instituciones de seguridad, como es en el caso de la Presidencia Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal”, concluyó.