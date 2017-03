Advierten incremento de índices de suicidio en edades tempranas

Noticias Relacionadas Bipolaridad, enfermedad psiquiátrica con mayor índice de suicidios

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Especialistas en Salud Mental recomiendan observar cambios de ánimo en jóvenes y adolescentes para prevenir suicidios, pues los índices de suicidio en los últimos años se han incrementado en edades tempranas.

La doctora, Graciela Jiménez Trejo, psiquiatra del Hospital de Salud de Mental indicó que los trastornos afectivos son la principal causa del fenómeno suicida en jóvenes.

“Pero si hemos visto que en adolescentes ha ido incrementándose cuadros depresivos, uno puede ser por el acoso escolar que ha ido en incremento y la poca interacción familiar por la modernidad de que los padres trabajan, el cuidado de los niños, las pocas relaciones interpersonales en la familia pueden llevar a cuadros depresivos por la falta de atención que existe”, indicó.

Agregó que después de los accidentes, el suicidio se está colocando como una de las principales causas de muerte en jóvenes.

“Las causas de muerte en adolescentes son los accidentes automovilísticos que no miden riesgos, se meten en riesgos y llegan a morir, pero ya se están posicionados en primeros lugares los cuadros afectivos como la depresión y esto va acompañado de intentos de suicidio y muchas veces se ha visto que las mujeres lo intentan más, pero se llega a consumar mas por los hombres, se ha visto que el factor de riesgo para el intento suicida son enfermedades crónico degenerativas como la diabetes tipo uno que se da mucho en niños, en enfermedades psiquiátricas por cuadros afectivos, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, aunque en adolescencia no podemos hablar de personalidad, pero empieza a aparecer y problemas en las familias porque no hay una buena integración familiar”, subrayó.

En este sentido, recomendó a los padres de familia a buscar ayuda profesional al detectar cambios de ánimo en sus hijos, y a ser insistentes en la conclusión del tratamiento.

“En la adolescencia muchas a veces no van a presentar tristeza como tal, a veces van a estar enojados e irritables y le echamos la culpa a la adolescencia, que es adolescente y es normal y no, debe llamar la atención eso o se asilan en la computadora, si buscamos su historial de lo que ha visto puede haber que ya ha buscado como se suicidan, cualquier comentario o gesto de un adolescente que nos diga quiera morir, no me interesa vivir nos tiene que llamar la atención”, concluyó.