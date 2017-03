Cimarrones concientizan de tarifas del transporte para evitar abusos

Por: Sonia de Anda

TIUANA.- Estudiantes de la UABC implementan operativo de concientización social para evitar que los ciudadanos paguen más de la tarifa autorizada pues cuentan con un oficio emitido por la dirección de Vialidad y Transporte, en el que se afirma que no existe un aumento en la tarifa, como lo expuso estudiante de la licenciatura de derecho, Daniel Alcaraz, quien hizo la solicitud formal al ayuntamiento a nombre de la Asamblea Popular de Tijuana.

“Me encuentro aquí agravado como estudiante porque soy estudiante y en esa calidad vengo, solicitando a la Dirección de Vialidad y Transporte el monto de la tarifa oficial aquí el nos firma y nos responde quienes son los encargados de fijar las tarifas que es cabildo y responden que ellos no saben, la Dirección Municipal de Transporte no sabe cuál es la tarifa oficial y aquí están los documentos que lo prueban, hicimos una manifestación pacífica de manera que el estudiante que pase por aquí y no traiga cambio para poder subirse a una unidad de transporte público y pague lo justo, tenemos cambio para que pague lo justo con su credencial de estudiante y serian 5 pesos porque no ha sido autorizada la tarifa oficial”, relató.

De esta forma, los estudiantes se instalaron este miércoles en la parada principal de la universidad sobre la Calzada Tecnológico, para ofrecer a los estudiantes monedas, a fin de que paguen 5 pesos y no 7 por el servicio, pues no existe un incremento oficial de la tarifa, sin embargo, algunos se mostraron dispuestos a participar y otros prefieren ya no entrar en discusiones con los choferes.

“La verdad yo pagaba al principio los 5 pesos, pero te cansas de estar alegando con el chofer y que te baje del camión, así que prefiero ahorrarme la discusión y pagarle los 7 pesos”, dijo.

En este sentido Yaraset Ocava reiteró el llamado a los estudiantes a sumarse a las acciones que irán acordando para impedir que choferes apliquen una tarifa discrecional, por lo que convocó a la comunidad universitaria a reunirse con ellos el próximo viernes en la cafetería del campus en Otay para seguir tomando acuerdos.

“Con el apoyo que tengamos vamos a seguir las siguientes propuestas que es hacer videos de los agravios que se están cometiendo y para finalizar tenemos propuesta una marcha, ya que no se han involucrado partidos políticos por fuera que nos veamos amenazados por ellos y vengan a frenar lo que estamos haciendo y esperamos que nosotros podamos continuar sin que estos se involucren”, expresó.

Oscar Gastélum aclaró que cuando hablan de paralizar el transporte se refieren a una resistencia a no usar el servicio.

“Esto va en el sentido de boicot a convocar a la población en redes sociales, a noticieros a que voluntariamente no utilicen el transporte por lo menos un día, también se pretende aprovechar ese mismo día para convocar a una manifestación y posiblemente ir al ayuntamiento a exigir que se regule la tarifa y otras exigencias que son importantes. Creo que esto que está pasando del pequeño brote estudiantil es algo muy positivo y hay que aprovechar esa efervescencia que tenemos con lo que está sucediendo en el transporte, también está sucediendo que nos quieren quitar las copias, las impresiones en el CECUT donde hacemos las tareas y de vez en cuanto tenemos que imprimir, además quieren privatizar los talleres de danza, etc., entonces esto es algo muy positivo para empezar a unirnos como ciudadanos”, señalò.

A este movimiento se sumó el señor, Miguel Mendoza Álvarez, quien hizo un llamado a la tercera edad y a los jóvenes a no permitir mas abusos en el cobro del transporte público.

“A todo el estado que nos mira en este municipio, un candidato que estamos viendo que no ha hecho su trabajo, ofreció, prometió con espectaculares que decían: “cuando sea presidente municipal la tarifa para estudiantes va a ser gratuita y también para adultos mayores e incapacitados va a ser cero?, entonces ¿Por qué nos cambia la historia?”, indicó.

Cabe mencionar que los universitarios convocan a la sociedad a incorporarse a la página de Facebook “Pongamos un alto a la tarifa irregular” para que estén enterados de sus siguientes acciones y puedan sumarse.