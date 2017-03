VIDEO: Transporte la atropella; la deja con discapacidad

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- A poco mas de 3 años de haber sido atropellada por un camión del transporte público, una joven mujer hoy clama a las autoridades su intervención, pues la falta de vigilancia en el servicio la dejó sin posibilidades de acceder a una indemnización del seguro, y hoy vive con una discapacidad permanente con una pensión de mil pesos mensuales.

El pasado 14 de febrero de 2014, la señora Perla Jacqueline Pérez Rodríguez de 37 años de edad salía de la agencia de viajes donde trabajaba como agente, alrededor de las 4:00 de la y estaba cruzando la calle frente a la escuela primaria Alba Roja con el semáforo a su favor, fue atropellada por un camión de la línea 24 de Febrero de la ruta Villas del Campo que después de pasar las primeras llantas de la unidad sobre sus piernas, y de que todos los presentes le advertían lo que sucedió siguió avanzando, pasó las llantas traseras a medio cuerpo, ocasionando que sus intestinos quedaran expuestos y siete fracturas de cadera, pero debido a que el conductor no era el chofer formal de la unidad el seguro del camión no pagó los daños.

“Iba muy despacito, el dio vuelta a la izquierda, él pasó la primer llanta delantera por las piernas y las llantas traseras por la cintura y cadera. El chofer era cubre turnos, no era el chofer del vehículo, esa fue su razón”, señaló Pérez Rodríguez.

Hoy la joven mujer vive con ataques, tiene un arnés pélvico de manera permanente porque su cadera quedo abierta, no puede trabajar y en el juzgado que lleva su caso le informaron que no puede reclamar nada más que las fajas ortopédicas que usa.

“Cuando fueron la primer vez de los del MP al hospital y levantaron como estaba, anotaron nada más que yo tenía raspones en la frente, en la nariz, una mancha violácea en el ojo que era un moretón que abarcaba prácticamente en la cara, una costra en la mano que era una quemada y decía que no me podían movilizar, pero nunca vieron el expediente médico que estaba en los pies de mi cama, la primera audiencia (en juzgados) la tuve en agosto del año pasado hace 6 meses apenas. Yo me di cuenta que no le dan seguimiento a los casos que no consideran ellos importantes porque es una empresa de transporte enorme y sienten que son intocables, yo son una persona más, la única audiencia que he tenido me dijeron que yo lo único que puedo reclamar son los gastos que he tenido a mi nombre y de verdad ellos creen que alguna persona cuando se está muriendo, un pariente compra algo a su nombre por si a caso”, subrayó.

Por lo anterior, Jacqueline pide la intervención de autoridades que comprendan la gravedad de su situación económica, y su estado físico para que el chofer responsable, Ramiro Higadera Roldán pague la indemnización que ella merece.

“Que me escuchen que no nada más me digan que si cuando vaya a una institución y me digan que están viendo mi caso, yo te llamo, yo no considero que ninguna institución al menos a mi me haya apoyado de alguna manera porque ninguna se ha acercado, ninguna me ha ofrecido ningún apoyo y porque el poco apoyo que siento he obtenido es porque he ido a exigirlo, ni si quiera a pedirlo, a exigirlo porque cuando lo he pedido me lo han negado”, indicó.

Desde entonces Jacqueline ha tenido un penoso caminar por alcanzar justicia y la reparación del daño, pues debido a que contaba con Seguro Social y pudo volver a caminar, la institución sólo le otorgó el 50% de su pensión que es equivalente mil pesos mensuales, aun y cuando le han declarado una pensión permanente por incapacidad.

“Tengo la pelvis abierta, quedó abierta de por vida, tuve un acortamiento de pierna, provoca dolor es como estar de labor de parto todo el tiempo, me dan mil 100 pesos mensuales, de los cuales debo pagar Infonavit todavía es una cuerdo aparte de mi pensión, les pago casi 400 pesos mensuales y de los mil 100 me quedan casi 700 pesos”, explicó.