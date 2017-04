Bloquean a Altisa por invadir rutas y clonar unidades

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos del fraccionamiento San Martín y familias de transportistas de las líneas El Tijuanense y Morelos, bloquearon este día a las unidades de Altisa que han invadido sus rutas y clonado sus camiones.

David Rubio de la Torre, representante de la Asociación de Lideres Trabajando Organizados (Alto) afirmó que los vecinos del lugar apoyan a este movimiento debido a que este tipo de camiones ha respetado la tarifa de 10 pesos.

"Altisa viene cobrando ya 15 pesos y a nuestras personas de la tercera edad nos las están maltratando, y como tienen una barrita que tocan cada vez que subes, pues les gritan muy feo, les faltan el respeto y no podemos permitir eso, para los estudiantes nunca traen boletos de estudiantes, según esto se les gastan siempre y les cobran los 14 o 15 pesos, entonces ya no podemos seguir permitiendo este abuso", explicó el representante de Alto.

Indicó que "hace 4 horas que empezó todo esto, le hablamos a Vialidad y Transporte y me dijeron que iban a mandar a alguien y no mandan a nadie, nosotros sabemos que hay dinero metido porque están clonando unidades, ahí está del Tijuanense, son viejitas, pero ellos traen unidades 2014, 2017 pintadas ni con número, están clonadas; en la 5 y 10 hay gente de Vialidad y Transporte, qué casualidad que no se dan cuenta, no podemos seguir haciendo eso, no defendemos una u otra unidad, sino la economía. Para San Martín no pasan por hoy porque si esto no se soluciona mañana vamos a ver otras colonias que también se paren", enfatizó.

William Ramírez, uno de los choferes de la línea Tijuanense asume que la tarde de este lunes fue golpeado por sujetos enviados al parecer por Altisa debido a que se oponen a retirar sus unidades de esta ruta.

"Yo creo que los de Altisa pagaron para que me golpearan, llegaron en una Expedition roja con bate y un arma de paintball y nos dieron a mí y mi camarada porque estamos regresando la invasión de Altisa por nuestra ruta, Vialidad y Transporte quitó todos nuestros camiones, empezamos nosotros antes que Altisa, nosotros tenemos más de 10 años aquí y Altisa no, nosotros cobramos 10 pesos, ellos 14, yo como chofer si me dice gente que si traigo 5 pesos o tres pesos, yo les digo que suban porque somos consientes, nuestros carros no andan mal, traemos todo en regla, ellos ni seguro traen, solo un papelito de choferes, pues", mencionó el conductor.

De esta forma, choferes y residentes del lugar se unieron contra Altisa, obligando a sus unidades a bajar a la gente a la entrada del fraccionamiento.

"Andan de civil, él que me quitó mi calafia, andaba de civil, llegaron y me dijeron que no podía operar porque no traigo el antidoping, pero traigo todos mis papeles en regla", dijo Joel Flores, chofer de la línea de Transporte El Tijuanense.

De igual forma, Kevin Barrios, vecino del fraccionamiento San Martín destacó que "Altisa llegó e invadió y pintó los calafias del color de las Cuauhtémoc para que la gente piense que son las de Cuauhtémoc, están clonadas sus unidades y ni placas tienen, ni seguro, yo soy vecino, pero estamos peleando porque las Altisa no le hacen descuentos de tercera edad, ni estudiantes y cuando llueve no entran, las Cuauhtémoc con todo y que está lloviendo aquí entran".

Sin embargo, por momentos se registraban connatos de bronca sin que alguna autoridad interviniera.