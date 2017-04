Quieren donar alumbrado a unidad deportiva; Ayuntamiento no los deja

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Mientras la Unidad Deportiva de la Ermita Norte requiere de recursos para mantenimiento de sus instalaciones, usuarios están dispuestos a donar lámparas para alumbrar las canchas de frontenis, pero por limitaciones establecidas por el Ayuntamiento no se les ha autorizado.

Gerardo es uno de los asistentes rutinarios a estas instalaciones de las canchas de frontenis recién remodeladas, pero junto a sus amigos no pueden usarlas de noche por la falta de alumbrado, por lo que están dispuestos a invertir 20 mil pesos para tal propósito.

“Nosotros no queremos ni sacarle al municipio, yo lo donaría y todos los demás, a mi si me prestan el oficio con el permiso para electrificar con todo gusto lo hacemos, inclusive ya tengo las lámparas, pero no tengo el permiso, hay dos presupuestos muy diferentes de quien construyo decía 240 mil, cuando nosotros con menos de 20 mil hacemos todo”, dijo.

Luego de que algunos usuarios de esta deportiva presentaran un oficio ante el Ayuntamiento quejándose por cobros en el estacionamiento y en otras instalaciones, problemas de mantenimiento y de que las instalaciones eran abiertas desde las 6:00 de la mañana y no una hora más temprano, el encargado de estas instalaciones, Amado Hernández, aclaró que se llegó a un acuerdo con los inconformes.

“El horario por reglamento es de 6 de la mañana a 10 de la noche, hay usuarios sobre todo de la tercera edad que se levantan más temprano vienen a caminar y si el director Alberto Sánchez del Instituto Municipal del Deporte me dio la tarea de que viniera y viera si efectivamente hay personas que vienen a esa hora y vine, les tomé lista para ver cuántos eran, les tomé lista de cuántos eran y se les dio atención y en buenos términos hubo quienes ofrecieron ayudar a la deportiva con pintura, estamos abriendo a las 5:00 de la mañana y ellos en reciprocidad porque el reglamento es a las 6:00 de la mañana, nada nos obliga, pero se les da la atención y el cobro está establecido en la ley de ingresos y hemos llegado a acuerdos con ellos para que ese cobro simbólico de 10 pesos por una hora, todo esto es para ayudar la instalación”, subrayó Hernández.

René García, otro de los usuarios de esta deportiva indicó que no les molesta pagar 10 pesos la hora en las canchas si con ello se van a mantener en buen estado.

“Siempre y cuando se conserven bien, pero no hay alumbrado por eso venimos a esta hora porque el sol nos favorece y no nos dejan poner alumbrado, pero que se conserven, pero esto es tierra y se da resbalones tremendos porque todo mundo entra con los zapatos llenos de tierra y no hay tapetes”, indicó.

Sin embargo, el funcionario municipal indicó que para antes de que inicien las vacaciones de verano se tiene proyectado que estas instalaciones serán sometidas a trabajos de manteamiento.

“Hay que pintar, los baños están muy deteriorados, ya se está viendo para mejorarles, se va a hacer eso ya es un compromiso del director antes de las vacaciones parta que los niños que vengan a estas instalaciones tengan unos baños dignos”, concluyó.