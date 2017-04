Tras relativa estabilidad, atentos economistas e IP por crisis Siria

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Economistas afirman que los mercados se han estabilizado después de la crisis especulativa que generaron las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump ante las limitantes legales que enfrenta para poner en acción sus dichos, sin embargo, están en alerta debido al bombardeo que ha iniciado el vecino país contra Siria.

Luego de participar en el Seminario Efecto Trump en el Colegio de la Frontera Norte, el presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina, destacó que aun el estado no se vive una gran crisis como en el 2008, si existe una situación adversa que no se debe al presidente norteamericano.

“Se debe a que así como la especulación jugó un papel negativo en México, la certidumbre de que no puede hacer esas cosas de su discurso, juega un papel a favor de nuestro país, me refiero a que el TLC no lo puede modificar de entrada, hay una negociación, hay tratados internacionales que no te permiten cambiar de la noche a la mañana los tratados. Ahorita no estamos en una crisis como en el 2008, pero si hay elementos que se conjugan para afectarnos y no necesariamente tienen que ver con Trump que nos afecto de manera especulativa la moneda que ya se viene recuperando pero también tenemos factores internos que han incidido, un ejemplo es cuando se homologo el IVA en el 2014 que todas las variables económicas se fueron ara abajo”, señaló.

El investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colef, Salvador González Andrade, consideró que la moneda aun esta en el aire y por tanto se desconoce el comportamiento de los mercados en un futuro hasta julio cuando se inicie la renegociación del TLCAN.

“Conforme pasa el gobierno de Trump vemos que la real política se impone a las prioridades de sus decisiones y el tema parece irse diluyendo, y esto se refleja en el tipo de cambio del peso con el dólar que en los últimos meses ha tendido a estabilizarse. Las primeras posiciones que el gobierno de México había mostrado ante el TLC es que estaban dispuestos a retirarse en caso de que se impusieran cambios muy grandes en la reglas del libre comercio, pero creo que la moneda está muy grande. Aunque el asunto de ajustar los impuestos de las ventas en la frontera de Estados Unidos con México podría generar perturbaciones que no estaban previstas en la economía del país, y como sabemos el impuesto de las ventas ronda en el 8%, pero en caso de México con la homologación se fue al 16%, entonces ellos tienen un margen muy grande para incrementar ese impuestos con vistas a fortalecer fiscalmente a los condados y estados de la frontera de Estados Unidos”, indicó el investigador de El Colef, Eliseo Díaz González.

El expresidente de la Coparmex, Juan Manuel Hernández Niebla, afirmó que el gobierno de Baja California debe ser más proactivo que reactivo, ante la crisis que enfrenta el sector maquilador por la aplicación de políticas nacionales que limitan su desarrollo.

“Baja California ha estado creciendo afortunadamente en materia económica, ya nos recuperamos por la homologación del IVA, traemos un problema importante en la inflación que va más relacionada con el tipo de cambio que nos pega aquí y los incremento del IVA en la frontera creo que aquí nos falta unidad, salir todos juntos los tres órdenes de gobierno, el sector empresarial y defendernos como bajacalifornianos para tratar de genera mas creciente, mas desarrollo económico, mejores empleos y sueldos, deberíamos tener en Baja California una serie de iniciativas y un plan integran el materia de desarrollo económico que combinara políticas publicaos que viene del gobierno federal, que desafortunadamente la mayoría de las veces son adversas para Baja California”, concluyó Hernández Niebla.