Leyzaola busca demostrar que se puede gobernar sin corrupción

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Después de los resultados electorales obtenidos en la pasada contienda por la Presidencia Municipal, el teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, excandidato a la por el Partido Encuentro Social habló en exclusiva para Uniradio sobre esta nueva experiencia política, y su interés de continuar caminando en un proyecto para generar un gobierno municipal diferente a lo que han ofrecido otras fuerzas.

“Muchos me han dicho porque no buscar la gubernatura, yo quiero decir primero que si participo en estas contiendas políticas no es por una ambición política o de poder, yo busco beneficiar a esta ciudad, el lugar donde vivo, tal vez si hubiera oportunidad de contender por la gubernatura y tal vez hubiera con alguna oportunidad, digo desde el punto de vista de que el PRI y el PAN están por los suelos, posiblemente tendría una alta oportunidad de tener éxito, pero insisto, no es mi intensión, creo que el gobierno del Estado y el de la República están muy alejados de la sociedad, para mí son gobiernos virtuales, quien verdaderamente tiene población que gobernar son los municipios y si alguien quiere ocupar puestos de gobierno estatales o federales, necesariamente tendrían que pasar por ser presidentes municipales para que conocieran de primera mano lo que pasa cuando se está en contacto con la población”, dijo.

Leyzaola Pérez no descartó la posibilidad de que vuelva a buscar la alcaldía de Tijuana como abanderado del Partido Encuentro Social, pues todo dependerá de las alianzas políticas que realice la dirigencia estatal y la nacional.

“Siempre he dicho que no creo en los candidatos independientes porque insisto que los independientes son un fracaso de las instituciones hablando de instituciones políticas, de cualquier manera yo en un tiempo fui apoyado por el PES que tiene sus asegunes, si los tiene, con este asunto de que los diputados federales apoyaron el alza a la gasolina y poyan reformas que no están muy acordes a la idea de país, de lo que queremos para este México, al final hay una cierta justificación porque a mí no me apoyo el partido nacional porque hay dos PES el nacional y el estatal, a mi me invitó el estatal, cuando lo hizo el hoy diputado Luis Moreno, yo ni si quiera sabía que había un PES nacional y uno estatal, creo que hay la intensión de fusionarlos, si eso sucediera definitivamente yo me tendría que retirar del PES no puedo compartir ese tipo de ideologías, por ejemplo en Coahuila está apoyando al PAN y en el Estado de México al PRI y creo que no tiene una ideología definida, a mi me gusta trabajar con asuntos claros, definidos, no me gustan las ambigüedades, no quiero tomar decisiones todavía, yo espero quepa la cordura en el partido y entiendan que no es lo que les conviene a ellos y desde luego a mi tampoco, espero convencerlos de que no es lo conveniente”, expresó.

En este sentido, el excandidato dijo que a pesar de ser un hombre de instituciones, después de ver la forma en la que operan, sobre todo el Instituto Electoral de Baja California, esta listo para enfrentar a este tipo de organismos.

“Mi perspectiva de la política es que si había corrupción, suciedad, pero nunca a los niveles que percibió, yo soy muy respetuoso de las instituciones y fue triste darme cuenta que el IEE lejos de apegarse a la institucionalidad opero totalmente a la favor de los contendientes, en los tribuales no tanto porque el Tribunal toma decisiones en base a la información que le presentan y si el IEE no hace una buena integración de las agravantes, pues lógicamente el tribunal va a tener cierta tendencia a tomar decisiones, me siento defraudado de las instituciones, pero no me arrepiento de haber participado, creo que era un proceso que tenia que sentirlo, que tenía que experimentarlo, porque si me lo hubiera platicado no lo hubiera creído, no lo hubiera entendido y ahora con esta perspectiva de que es lo que pasa, donde ya no es tanto quien tiene la razón, sino quien tiene el poder, es lo que estoy viendo hay que volver a contender claro, ya ahora con una desconfianza de las instituciones, en tiendo que tengo que prepararme para contender también con las instituciones, en particular contra el instituto o las instituciones que están con presencia en el estado”, concluyó.

En la próxima entrega, el teniente Coronel hablará de su lucha para limpiar su imagen debido a las dos inhabilitaciones que se han girado en su contra, por el trabajo que realizó como secretario de seguridad pública municipal hace casi una década.