Sindicatura inició proceso de forma indebida a Carlos Mejía

- El exsecretario de gobierno municipal recomienda desistir imputaciones en su contra.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Fue indebida la forma en la que Sindicatura inició un procedimiento en contra del exsecretario Carlos Mejía López, porque hay varias inconsistencias desde que llegó la queja el 27 de enero.

Este miércoles fue la segunda audiencia del exfuncionario en la dependencia, ahí se constató que el proceso en su contra lo imputa de actuar de forma ineficiente, sin diligencia y elaborar certificados incompletos.

"Me declaran como persona sin diligencia, que no tuve eficiencia y que cometí errores en asunto de Cabildo, les he explicado es español que el proceso es irregular", señaló.

El abogado explicó que el artículo 20 obliga a sindicatura llamarlo en caso de iniciar un proceso en 20 días naturales, por ello, hasta invitó a la síndica, Ana Marcela Guzmán Valverde a que mejor desista del proceso en su contra.

"Que desistan es lo más pertinente para sindicatura procuradora", comentó.

Ahora sólo hay que esperar fecha y hora para desahogo de las demás pruebas.