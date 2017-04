Faltan elementos para sentenciar a asesinos de Usiel y Memffis

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- A pesar de que la madre del niño Usiel aún se encuentra en libertad, la Procuraduría General de Justicia todavía no descarta proceder en contra de ella por su presunta complicidad en el homicidio de su hijo de tres años, afirmó el coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de esta dependencia, Miguel Ángel Guerrero Castro.

“La mujer si está en libertad, lo que sí está en la agencia y está abierta la situación en el grado de su participación, si bien es cierto cuando se ejercitó la acción penal en contra del hoy sentenciado no habían los elementos suficientes para efecto de fincarle responsabilidad, ella declaró ciertas situaciones de que había sido sometida, víctima de violencia moral, física y amenazada y hasta ahorita estamos en la espera de que el sentenciado declarara en contra de ella para nosotros poder hacer el amarre en cuanto a la participación de la mujer y el sentenciado no lo hizo, él se agenció toda la culpa, pero independientemente de eso la carpeta sigue abierta en lo que respecta a ella, la coparticipación en el homicidio es lo que pudiera resultar, pero eso ya es una situación que el fiscal debe tener las pruebas suficientes para que ese proceso tenga un bien futuro en el juzgado y pueda obtener una sentencia condenatoria, de la misma forma en que ya lo hicieron con el responsable”, indicó.

Luego de que un juez sentenciara a 22 años de prisión al Padrastro del niño Usiel, Alejandro Jiménez Hipólito por haberlo asesinado en julio del año pasado, el funcionario de la PGJ, pidió la colaboración de la sociedad para que puedan proceder contra la madre, quien presuntamente colaboró el ocultamiento del delito, ya que reportó a las autoridades que el menor fue robado en un Swap Meet, pero tres días después su cadáver fue encontrado en el Bulevar 2000 con el cráneo fracturado.

“Seguimos trabajando en la búsqueda de testigos, hay que recordar que habían vecinos que ahí mencionaron que escucharon gritos, que el padrastro ejercía violencia contra los menores, son gente hasta ahorita no han querido acercarse por temor, por no involucrarse en el tema, pero seguimos trabajando en esas declaraciones”, dijo.

Por otra parte, indicó que pesar de que continúan las investigaciones por el caso del homicidio de la niña Memffis Marroquín de 10 años, quien desapareciera en el Bulevar fundadores y fuera hallada asesinada tres meses después, la investigación no ha tenido avances.

“En el caso de Memffis estamos trabajando y te puedo decir abiertamente que no nos han surgido elementos nuevos, fue un caso muy complicado, su desaparición, su búsqueda, la manera en que desapareció, desgraciadamente no hemos tenido elementos nuevos, pero la carpeta sigue abierta, seguimos trabajando con la mamá, hemos hecho mucho énfasis en la sociedad en las denuncias anónimas, cualquier dato que nos puedan aportar es muy importante para nosotros porque ha sido un caso muy complejo desde el inicio, hasta ahorita como que el tema se enfrió un poco, ya no hemos recibido denuncias, mensajes o llamados de la sociedad, pero no hemos perdido la esperanza, por lo pronto seguimos trabajando, la mama creo que en su momento dijo que ella daba por concluido el caso, pero nosotros seguimos presionando como autoridad, pero las veces que sea necesario ella tiene que comparecer ante nosotros”, concluyó.