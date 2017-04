Perderían patria potestad si promueven odio contra cónyuge

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Padres de familia que siembran en sus hijos odio y rechazo en contra de su excónyuge, podrían perder la patria potestad de sus hijos de lograrse las reformas legales que promueve la diputada panista, Eva María Vázquez.

Al desarrollarse el Foro para la Consolidación del Derecho de Convivencia y Prevención de la Alienación Parental en Tijuana, precisó que estas reformas a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles busca que los jueces establezcan la obligatoriedad de resolver sobre la convivencia de los menores en cuanto se inician procesos de divorcio.

“Que busca consolidar el derecho de convivencia, es decir, que desde que inicia un procedimiento judicial en etapa muy temprana el juez tenga la obligación de resolver la convivencia de ese menor con ambos padres, por otra parte también busca que tratándose de casos donde este acreditado la alineación parental pueda ser incluso causal de la perdida de patria potestad, que buscamos que con esta iniciativa se empiecen a sentar las bases para generar los centros de convivencia en el estado, porque al día de hoy no tenemos ninguno, las convivencias cuando tienen que ser restringidas o supervisadas deben ser en lugares no adecuados, es decir restaurantes de comida rápida y otros lugares donde un niño pasa horas y no hay convivencia sana por eso necesitamos sentar las bases para nuestros primeros centros de convivencia en el estado. El 90% de las personas que se divorcian y tienen hijos están sufriendo esa alineación parental, lo que buscamos que esos menores estén protegidos porque esta iniciativa no busca proteger los derechos de los padres, sino de los hijos y por añadidura los padres se van a ver beneficiados”, indicó.

A este respecto, la psicóloga, Leticia Abrego González una de las especialistas en esta materia que asistió al foro como ponente, detalló la forma en la que uno de los padres incurre en alienación parental.

“Es lo que sucede cuando los padres se divorcian median te un procedimiento complicado, esto se puede confundir con manipulación, con violencia, maltrato, pero tiene sus particularidades y son todas estas maniobras, una campaña que elabora uno de los progenitores con fines de erradicar la presencia de del otro progenitor en la vida afectiva del hijo, lo cual resulta muy grave porque este hijo al comprar el boleto de esta campaña y volverse un miembro activo también el ya tiene conductas propias, genuinas hacia el padre que se le ha inculcado”, indicó.

La legisladora, por su parte indicó que estas reformas son los primeros pasos para sancionar el actuar de los padres cuando utilizan estas estrategias en contra de sus exparejas.

“Son pasos, entiendo que vamos un poco atrasados en este tema, entiendo que hay otros estados donde la aleación parental ya es un delito, aquí ni si quiera la figura está regulada, pero el hecho de que los juzgados de lo familiar empiecen a conocer las herramientas técnicas y psicológicas en estos temas los va a sensibilizar, nunca se dijo que al presentar esto hasta ahí íbamos a llegar, siempre se dijo que iba a ser el primer impulso de un paquete de iniciativas y si tiene que ser delito, lo sea”, concluyó.