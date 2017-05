Dos investigaciones por caso de mujer que intentaron ahorcar

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Luego de que una joven empleada denunciara a Uniradio que estuvo a punto de ser asesinada y violada por un supuesto cliente que llegó a la boutique que ella atendía, y que al ser sorprendido por su patrona intentó huir pero fue detenido por tres personas que ahora son procesadas por la procuraduría, el subprocurador de Justicia Zona Tijuana, Jorge Álvarez afirmó que esta historia que se ha hecho pública no consta de esa forma en las dos carpetas de investigación que se han levantado por este caso.

“Todo parece indicar que así sucedieron los hechos como lo comentan los ofendidos o las personas que nos hicieron conocimiento del tema, pero al revisar el IPH, la puesta a disposición no hacen referencia nada de lo que me estás comentando, incluso las personas que me hablaron yo les recomendé que hablaran con sus abogados y que estas personas manifestaran lo que sucedió, pero aun así fue una detención en flagrancia de una persona que llevaban en una cajuela de un vehículo, yo no sé si estas personas quieran hacer justicia de propia mano, desafortunadamente estas personas al momento de rendir su declaración se reservaron el derecho, situación que hicieron lo mismo ante el juzgado, entonces se les vinculo a proceso por el delito de privación ilegal a la libertad, entonces por otro lado en la denuncia del incidente previo a esto la ofendida en ningún momento hace referencia esto que me estas platicando”, señaló.

A este respecto, el director de Policía y Tránsito, Luis Felipe Chan relató la forma en la que sus elementos intervinieron en este caso al atender primero a la joven que estuvo a punto de morir asfixiada por su atacante, y posteriormente en la liberación del presunto agresor que fue presentado en calidad de víctima al ser encajuelado.

“Ella estaba tenido comunicación vía telefónica con su esposo y el refiere que había sido privado de su libertad por tres personas del sexo masculino, lo introducen en la cajuela de un vehículo, lo golpean y lo trasladan por ahí en una colonia, entonces la unidad que esta atendiendo el reporte hace recorridos por la colonia, le dice que va a tocar la sirena para ver si escuchas y ver a qué distancia estamos, en un primero intento dice que la escucha a una distancia, después en su investigación llegan a un domicilio, oyen gritos de la persona que está en la cajuela y con la intervención de la unidad se detienen a 3 personas”, dijo Chan.

En este sentido, el director de la policía aseguró que los elementos que intervinieron en este caso, actuaron de acuerdo al procedimiento policiaco.

“Si la víctima del primer hecho considera que el policía no se actuó así, yo desconozco si ella presentó una denuncia ante asuntos internos reclamando que el policía hizo mal su proceder, según lo que veo en los partes informativos creo que si se actuó conforme a las facultades del policía y finalmente prestan dos casos distintos ante el MP y es el que determina si se actuó o no en tiempo y forma”, detalló.

Finalmente, el subprocurador recomendó a la sociedad a hacer uso del derecho a exponer sus motivos y no el evitar declarar, pues casos como este tipo no permiten al ministerio público determinar la culpabilidad o inocencia de los involucrados.

“Generalmente eso es lo que todos los imputados optan por reservarse el derecho a declarar y prácticamente el 99.9% de los asuntos que están judicializados y vinculados la persona se reservo el derecho y nunca quiso manifestar nada, la recomendación es que a toda persona detenida e imputada que si quiere aportar pruebas a su favor, tiene todo su derecho de aportar que se desahoguen por parte del MP. A veces la carga de la prueba es por parte del MP, pero si tengo a una persona sujeta a proceso o detenido que probablemente no cometió el delito, yo lo que quiero es que lo manifieste”, concluyó Álvarez.