Antorchistas generan violencia en elección de consejeros ciudadanos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- En medio de gritos, denuncias por irregularidades y efervescencia se desarrolló, el registro para la elección de los 10 Consejeros Ciudadanos de la delegación de La Presa Este, donde grupos de diversas corrientes entre ellos los antorchistas se acusan mutuamente.

De esta forma, los seguidores de las dos planillas que debían registrarse antes de las 3:00 de la tarde de este jueves comenzaron a tener enfrentamientos verbales y algunos connatos de bronca porque consideraron que había cierta intensión de beneficiar a la planilla que está integrada por antorchistas hasta que el mismo encargado de despacho de la Delegación Municipal de La Presa Este, Ignacio Acosta salió a calmar los ánimos.

“Qué bueno que tengamos diversas planillas, que tengamos interés de representantes de diversas colonias en participar, eso yo se los aplaudo y yo les pido de las dos planillas demos un aplauso porque eso es lo que hace falta”, indicó el delegación Municipal La Presa Este, Ignacio Acosta.

Rosa Emilia Rivera Cruz, indicó que denunciaran ante sindicatura municipal las irregularidades que aquí detectaron.

“Nosotros estamos contendiendo en una planilla para consejería de la delegación municipal, pero llegando a la delegación para entregar la documentación, nos percatamos que el encargado de despacho de esta delegación con la secretaria Carmen Herrera estaban manipulando las computadoras con los comités de vecinos para integrar su propia planilla que es de Antorcha Campesina que estaban registrando, el siguiente paso es que vamos interponer una denuncia de la irregularidad porque estas cosas no deben de pasar, debe ser una persona equitativa que debe estar bajo lineamientos conforme a derecho y no abusar del poder que tiene”, señaló Rivera.

Ante esto, Paty Osorio, quien se dice líder priista de la zona levantó la voz y respaldo al delegado, pero exigió al presidente Municipal que se mantenga al margen.

“Esta señora que entrevistaste de camisa azul es amiga de Tere Valle que esta con Jorge Ramos, nosotros vinimos a registrar aquí nuestras planillas, están acusando que adentro se hicieron formatos y no es así, yo me registre, metimos la planilla y el delegado nos mando hablar porque se cambio el formato de las planillas, nosotros estamos llenando el nuevo formato porque nos lo cambiaron y llega la señora a estar boicoteando, a estar diciendo y no nos hemos dejando, llegamos desde temprano para registrarnos y no hemos podido registrar las planillas porque llego la señora y toda la gente de ella empezó a meterse. Y la señora desde que llegó esta boicotea y boicotea, jode y jode a todos, yo se lo dije soy priista, católica y mexicana, ni panista, ni perredista, ni Antorchista, la señora acusa que el presidente la mando, señor presidente por favor ocupa tu lugar si no puedes pon a alguien en la silla que pueda, la señora está boicoteando el trabajo de la delegación y del Antorchista que esta como delegado que es el profesor Ignacio Acosta que me está atendiendo como priista, panista y perredista, que no boicoteé el trabajo de la delegación por favor”, sostuvo la líder comunitaria de la Presa Este, Paty Osorio.

Ante estas acusaciones el representante de la delegación municipal explicó la supuesta confusión.

“Nos sentimos apenados de alguna manera con ustedes porque habíamos recibido ya alguna documentación pero ayer nos informaron que había un cambio de formato, no es que les estemos poniendo piedritas en el camino a nadie, sino que ayer supimos que había una confusión con un formato que estábamos manejando y por eso a los que ya habían traído documentos de la planilla 1P yo les quiero pedir que vuelvan a revisarlos y a cambiar el formato que haga falta”, sostuvo.

Finalmente, Ignacio Acosta precisó que el próximo 20 de mayo se desarrollará la elección en la misma delegación municipal de La Presa Este, donde los residentes de esta zona podrán votar siempre y cuando presenten su credencial de elector con direcciones que así lo acrediten para elegir a los 10 integrantes del consejo delegacional junto a sus suplentes, pues serán los facultados para determinar la forma en la que se aplicarán los recursos del ramo 33.