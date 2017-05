Anuncian cambios en Ayuntamientos, pero no en Tijuana

Por: Esteban Merlo

TIJUANA. - Los Ayuntamientos en Baja California acaban de cumplir su quinto mes en la administración, tiempo en el que algunos ya avanzaron en problemáticas y otros no tanto.

Tal es el caso del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, pues la presidenta Mirna Rincón, ya anunció que habrá cambio en su gabinete, estos para mejorar el resultado que lleva, sin que esto signifique que han tenido problemáticas con los funcionarios, sólo que quieren optimizar.

"Sí, y lo hemos venido haciendo, conforme vamos viendo necesidad de movimientos los vamos haciendo, próximamente buscaremos perfiles idóneos para todas las áreas y queremos que tengan confianza", mencionó Rincón.

Por su parte, la alcaldesa de Tecate, no ha tenido tanta problemática, tiene un serio problema con la deuda pero ha mantenido bajo control los demás rubros, como seguridad, que tanto ha trascendido en casi todos los municipios.

"Vamos a seguir con el mismo equipo, consideramos que se ha cumplido y tienen la suficiente experiencia", dijo Fuentes.

En Tijuana se ha hablado de varios problemas, tanto de basura, de seguridad, transporte público, sindicatura entre otras áreas, sin embargo, el actual alcalde Juan Manuel Gastélum, consideró que han tenido buen desempeño y por ello, no es necesario hacer modificaciones.

"No, creo yo que todos están trabajando y como ninguno se programa lo he dicho desde un principio, quien meta la mano se le quema, los cambios se darán en base a resultados que se obtienen, no hay resultados positivos, pues pido el balón, fácil no batallo", comentó Gastélum.