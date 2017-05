Reiteran exigencia al alcalde que cumpla con transporte gratuito

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Estudiantes de la UABC se harán presentes en el encuentro del alcalde, Juan Manuel Gastélum en la Facultad de Economía durante su presentación del Plan Municipal de Desarrollo para demandar el cumplimiento de su promesa de campaña de otorgar transporte gratuito a este sector y a personas de la tercera edad.

Al reunirse al mediodía en la explanada del palacio Municipal con otros universitarios y alumnos de educación media superior, así como con personas de la tercera edad, Daniel Alcaráz, coordinador de enlace y jurídico del grupo Cimarrones en Defensa, expuso que el edil les ha negado el derecho de audiencia por lo que ya han iniciado una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Para empezar ellos nos recibieron el 12 de abril y ahorita ellos ya se excedieron como 12 días, casi 15 van, ayer nos lo encontramos nuevamente aquí en Palacio, nuevamente boleándose los zapatos y nos dijo que iba a estar en la Facultad de Economía en UABC para presentar su proyecto y que lo apoyáramos y le dijimos que está muy bien eso, pero cuando nos va a dar la audiencia que tu personalmente te comprometiste a darnos, que está grabado en video y el señor muy fresco nos dice, yo no soy duelo de mi agenda, pero está un poco grave esa situación porque tenemos recibido, pero no sabemos cuándo, así que vamos a encararlo y decirle enfrente de los estudiantes con los que pretende quedar bien realmente que tan bien está quedando cuando no ha cumplido su promesa de campaña y no ha cumplido”, dijo Alcaráz.

Indicó que hasta el momento no se han frenado los abusos en el cobro de la tarifa que actualmente aplican los choferes, sin embargo, destacó que en Valle de las Palmas parece existir una alianza entre autoridades universitarias para impedir el acceso de las unidades del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), y permitir que preste el servicio Altisa cobrando 16 pesos a los estudiantes.

“A la hora que ya terminan las clases como a las 4 o 5 había alrededor de 120 estudiantes y estaba entrando puro Altisa y por alguna extraña razón nos dijeron los del SITT que ya no iba a pasar ninguno hasta el lunes, después el encargado de esa unidad académica empezó a hacer llamadas y les informó a los estudiantes varados que en 10 minutos iban a llegar unidades del SITT para darles el servicio”, señaló.

Agregó que hasta el momento cuatro regidores los han atendido y han expresado su respaldo a no apoyar el incremento a la tarifa del transporte público, en tanto están a la espera de que el Colegio de Economistas emita su estudio sobre esta materia.

“No hay consejo municipal de transporte que está en el reglamento de vialidad y transporte es el que hace la propuesta de incremento a la tarifa y dicho consejo ni si quiera esta nombrado, no existen, así que si se llegara a dar el incremento sería ilegal, cuatro regidores ya nos respondieron, pero nos faltan los regidores del PAN; uno del PES y los del PRI que falta que nos atiendan”, sostuvo.

Por su parte, Erick Arellano es un estudiante de la Universidad Tecnológica de Tijuana indicó que se ha sumado a este movimiento debido a la constante confrontación que mantiene con los choferes que prestan el servicio, por lo que ya está considerando invitar a sus compañeros a participar en este movimiento.

“Yo trato de pagar lo que es pero nos agreden, nos tratan de bajar, durante varias semanas estuve llamando a Transporte y carias de las veces no me contestan las llamadas y cuando contestan dicen que sí, que van a hacer algo y no veo que hagan nada en realidad, falta un poco de organización, yo mismo voy a hablar con los estudiantes de esta universidad para que vengan a presentarse todos juntos”, concluyó.