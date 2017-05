Ley de planeación urbana para eliminar egos de gobiernos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Eliminar los egos en los proyectos de planeación urbana mediante leyes que permitan transparentar en tiempo real los procedimientos que se siguen para la creación de desarrollos en Tijuana fue una de las recomendaciones que hizo el director general del Instituto Metropolitano de Planeación de Guadalajara, Ricardo Gutiérrez Padilla ante urbanistas y legisladores de esta ciudad.

"A todas las ciudades de México no solo a Tijuana le iría muy bien hacer estos ejercicio de cuál es la ciudad que quieren construir, construirla con los ciudadanos, aprobar los instrumentos de planeación y gestión que necesitan y respaldarlo con las leyes necesarias para que no se quede en letra muerta", expresó Ricardo Gutiérrez.

"Tener plataformas digitales de observación de seguimiento, no como las de IUNAI de trasparencia, sino ver en tiempo real en vivo si se están otorgando licencias de urbanización, en el momento que se otorgan y ver si se cumplieron o no las reglas, quien pidió, quien autorizo, crear sistemas a prueba de corrupción que es lo que estamos haciendo allá, si las reglas son claras se establecen como parámetros de información y gestión y si se cumplen procede el tramite, si no se rechaza y no hay lugar para la corrupción y todo eso visible en tiempo real no en reportes que se configuran en reportes que se configuran después de que las cosas han ocurrido con datos maquillados enseñando algunas cosas y ocultando otras" añadió.

Lo anterior fue expuesto luego de participar en el Foro de análisis “Los retos del desarrollo metropolitano” al que convocó el Diputado local Luis Moreno Hernández, Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, quien precisó que con la asesoría del ponente se integrara la nueva Ley de Coordinación Municipal.

"En la próxima sesión de la Comisión de Desarrollo Metropolitano ya vamos a empezar a bosquejar la nueva ley que pueda ser muy similar a la ley de zonas metropolitanas de Guadalajara con la asesoría de Ricardo Gutiérrez Padilla creo que ha faltado es liderazgo, el podernos hacer de lado y privilegiar partidos, el personal y de grupos, pero creo que ya llego el momento, la circunstancia política que vivimos en BC es de una enorme presión social que nos obliga a que las decisiones se tomen se tomen de manera colectiva en función de la ciudadanía y no de los partidos políticos", comentó Luis Moreno, Diputado Local.

En este sentido, el director del Implan de Guadalajara reconoció la problemática de Tijuana en la materia de planeación urbana.

"En Tijuana lo que he observado es que lo que ha pasado en todo el país y muchas ciudades del mundo no desarrollado, una gran cantidad de desarrollo de auto construcción, muchos de ellos de alto riesgo en pendientes pronunciadas, cortes a tajo, es una zona expuesta a riesgo sísmico, he notado algunos problemas en términos de identidad, pareciera como que la ciudad no ha definido como quiere lucir, como quiere ser percibida", dijo.

Por su parte, el legislador destacó que en dos semanas propondrán a las autoridades federales que el municipio de Ensenada sea integrado a la zona metropolitana de Tijuana, Tecate y Rosarito